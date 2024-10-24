Науседа осуждает теракт в Анкаре: Литва стоит вместе с союзником по НАТО Турцией

„Я осуждаю смертоносный теракт в Анкаре“, - написал Г. Науседа в аккаунте социальной сети Х, выразив соболезнования пострадавшим.
„Литва стоит вместе со своим союзником по НАТО Турцией. В современном мире нет места никаким формам терроризма“, - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, в среду против ключевой турецкой оборонной компании Turkish Aerospace Industries, расположенной недалеко от Анкары, была совершена террористическая атака.
После атаки, унесшей жизни по меньшей мере пяти человек, Турция нанесла авиаудары по целям на севере Сирии и северной части Ирака, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.
Несколькими часами ранее турецкое правительство связало нападение с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).