2024.10.24 12:28

Науседа осуждает теракт в Анкаре: Литва стоит вместе с союзником по НАТО Турцией

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Президент Гитанас Науседа осудил произошедший в среду теракт в Анкаре, в ходе которого, после удара по штаб-квартире оборонной компании недалеко от турецкой столицы, погибли по меньшей мере 5 человек.

„Я осуждаю смертоносный теракт в Анкаре“, - написал Г. Науседа в аккаунте социальной сети Х, выразив соболезнования пострадавшим.

„Литва стоит вместе со своим союзником по НАТО Турцией. В современном мире нет места никаким формам терроризма“, - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в среду против ключевой турецкой оборонной компании Turkish Aerospace Industries, расположенной недалеко от Анкары, была совершена террористическая атака.

Vaizdo kameros užfiksavo išpuolį Turkijoje surengusius asmenis

После атаки, унесшей жизни по меньшей мере пяти человек, Турция нанесла авиаудары по целям на севере Сирии и северной части Ирака, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

Несколькими часами ранее турецкое правительство связало нападение с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).

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