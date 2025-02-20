Науседа: ориентировочной датой вступления Украины в ЕС может стать 2030 год

„Я внес предложение об установлении ориентировочной даты членства Украины в ЕС. И я даже предложил конкретную дату – 1 января 2030 года“, - сказал Науседа после встречи.
„Это реалистичная цель, и главное, что членство Украины в ЕС находится в наших руках, и мы действительно имеем 100-процентное влияние на результат“, - добавил он.
Европейские лидеры обеспокоены требованиями России по выборам в Украине
По словам президента, содержание беседы с лидерами европейских стран было позитивным. Однако Науседа признает, что некоторые сигналы со встречи представителей США и России в Эр-Рияде вызывают обеспокоенность.
„Содержание встречи действительно позитивное, поскольку в ней участвуют страны-единомышленники. Государства, которые обеспокоены нынешней динамикой переговоров“, - сказал глава страны журналистам.
„Меня встревожили некоторые сигналы со встречи в Эр-Рияде, которые, к сожалению, показывают, что существует много заблуждений относительно того, что происходит в Украине. Ложные предположения. И это, вероятно, своего рода пропагандистская победа России. Россия пытается навязать свои собственные нарративы“, - отметил Науседа.
По словам лидера страны, требование России провести выборы в Украине до заключения мирного договора также вызывает обеспокоенность на Западе. По мнению Науседы, в таком случае результаты неизбежно будут неверными.
„Меня также немного беспокоят разговоры о том, что сначала нужно провести выборы, а потом уже можно будет заключить мирное соглашение. Это невозможно сделать. Организация выборов в стране, находящейся в состоянии войны – прямой путь к неверным результатам выборов“, - заявил президент.
Дискуссии США с Россией создают ложные предположения
Говоря о необходимости борьбы с ложными нарративами в информационной войне, президент дает понять, что дискуссии США с Россией создают ложные предположения. Поэтому, по его словам, важно подчеркнуть, что, когда речь идет о мире в Украине, нам нужно стремиться к долгосрочным соглашениям, а не к временному прекращению огня.
В преддверии третьей годовщины войны во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и России, которые продолжались более четырех часов. Госдепартамент США сообщил после переговоров, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились „назначить соответствующие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему прекращению конфликта в Украине“.
Однако ни Украина, ни европейские лидеры не были приглашены за стол переговоров.
Ответом на эти переговоры стали неформальные саммиты по Украине и европейской безопасности во Франции в понедельник и среду.
В состоявшейся в понедельник встрече приняли участие главы правительств Польши, Дании, Нидерландов, Испании, Германии, Великобритании и Италии, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета (ЕК) Антонио Коста.
На встречу в среду приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 г.