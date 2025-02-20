Науседа: ориентировочной датой вступления Украины в ЕС может стать 2030 год

„Содержание встречи действительно позитивное, поскольку в ней участвуют страны-единомышленники. Государства, которые обеспокоены нынешней динамикой переговоров“, - сказал глава страны журналистам.

По словам президента, содержание беседы с лидерами европейских стран было позитивным. Однако Науседа признает, что некоторые сигналы со встречи представителей США и России в Эр-Рияде вызывают обеспокоенность.

„Это реалистичная цель, и главное, что членство Украины в ЕС находится в наших руках, и мы действительно имеем 100-процентное влияние на результат“, - добавил он.

„Я внес предложение об установлении ориентировочной даты членства Украины в ЕС. И я даже предложил конкретную дату – 1 января 2030 года“, - сказал Науседа после встречи.

„Меня встревожили некоторые сигналы со встречи в Эр-Рияде, которые, к сожалению, показывают, что существует много заблуждений относительно того, что происходит в Украине. Ложные предположения. И это, вероятно, своего рода пропагандистская победа России. Россия пытается навязать свои собственные нарративы“, - отметил Науседа.

По словам лидера страны, требование России провести выборы в Украине до заключения мирного договора также вызывает обеспокоенность на Западе. По мнению Науседы, в таком случае результаты неизбежно будут неверными.