2025.02.20 07:06

Науседа: ориентировочной датой вступления Украины в ЕС может стать 2030 год

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ukrainos ir Europos Sąjungos vėliavos
Ukrainos ir Europos Sąjungos vėliavos
ФОТО: IMAGO/Björn Trotzki | Imago / Scanpix

Ориентировочной датой вступления Украины в Европейский союз (ЕС) может стать 1 января 2030 года, предложил президент Гитанас Науседа в ходе неформального европейского саммита, который прошел в среду в режиме видеоконференции.

„Я внес предложение об установлении ориентировочной даты членства Украины в ЕС. И я даже предложил конкретную дату – 1 января 2030 года“, - сказал Науседа после встречи.

„Это реалистичная цель, и главное, что членство Украины в ЕС находится в наших руках, и мы действительно имеем 100-процентное влияние на результат“, - добавил он.

Европейские лидеры обеспокоены требованиями России по выборам в Украине

По словам президента, содержание беседы с лидерами европейских стран было позитивным. Однако Науседа признает, что некоторые сигналы со встречи представителей США и России в Эр-Рияде вызывают обеспокоенность.

„Содержание встречи действительно позитивное, поскольку в ней участвуют страны-единомышленники. Государства, которые обеспокоены нынешней динамикой переговоров“, - сказал глава страны журналистам.

„Меня встревожили некоторые сигналы со встречи в Эр-Рияде, которые, к сожалению, показывают, что существует много заблуждений относительно того, что происходит в Украине. Ложные предположения. И это, вероятно, своего рода пропагандистская победа России. Россия пытается навязать свои собственные нарративы“, - отметил Науседа.

По словам лидера страны, требование России провести выборы в Украине до заключения мирного договора также вызывает обеспокоенность на Западе. По мнению Науседы, в таком случае результаты неизбежно будут неверными.

„Меня также немного беспокоят разговоры о том, что сначала нужно провести выборы, а потом уже можно будет заключить мирное соглашение. Это невозможно сделать. Организация выборов в стране, находящейся в состоянии войны – прямой путь к неверным результатам выборов“, - заявил президент.

Дискуссии США с Россией создают ложные предположения

Говоря о необходимости борьбы с ложными нарративами в информационной войне, президент дает понять, что дискуссии США с Россией создают ложные предположения. Поэтому, по его словам, важно подчеркнуть, что, когда речь идет о мире в Украине, нам нужно стремиться к долгосрочным соглашениям, а не к временному прекращению огня.

В преддверии третьей годовщины войны во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и России, которые продолжались более четырех часов. Госдепартамент США сообщил после переговоров, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились „назначить соответствующие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему прекращению конфликта в Украине“.

Однако ни Украина, ни европейские лидеры не были приглашены за стол переговоров.

Ответом на эти переговоры стали неформальные саммиты по Украине и европейской безопасности во Франции в понедельник и среду.

В состоявшейся в понедельник встрече приняли участие главы правительств Польши, Дании, Нидерландов, Испании, Германии, Великобритании и Италии, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета (ЕК) Антонио Коста.

На встречу в среду приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 г.

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