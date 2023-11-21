Науседа обратился к украинскому народу: мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине вступить в ЕС

В своем обращении глава Литвы подчеркнул, что украинский народ, который 10 лет назад встал на защиту своего европейского выбора, объединился во имя справедливости, свободы и демократии, доказал, что он – неудержимая сила. По словам президента, в те холодные месяцы благодаря мужественному и не сдавшему своих позиций украинскому народу родилось новое Украинское государство, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
"Сегодня, несмотря на жестокую агрессивную войну России, Украина все больше приближается к Европе. Начало переговоров о вступлении в ЕС в декабре является еще одним важным этапом. Народ Литвы будет ждать вас. Мы будем поддерживать вас и сделаем все возможное, чтобы помочь вам вступить в Европейский союз и НАТО", - отметил глава Литвы.