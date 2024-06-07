Науседа об удостоверении президента: это символ победы на выборах

Удостоверение президенту, переизбранному на второй срок, вручила Главная избирательная комиссия (ГИК). Торжественная церемония вручения состоялась в пятницу в Зале 11 марта в Сейме.
В ходе церемонии президенту также преподнесли букет цветов литовского флага. Президента страны поздравила и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
„Я действительно готов отдать все свои силы Литве“, - сказал во время церемонии переизбранный президент Г. Науседа.
После церемонии Г. Науседа подчеркнул, что удостоверение президента является неким символом победы на выборах.
„Я никогда не использовал удостоверение в каких-либо прагматических целях. Это определенный символ победы на выборах. Но после победы этот момент радости длится лишь мгновение. После этого ты переходишь к мыслям, к планам, которые хочешь реализовать, к вопросам команды. И тогда эти радости отходят на второй план, просто возвращаешься к повседневной жизни“, - сказал глава страны.
„Но, наверное, так и должно быть. В нашей жизни моменты победы коротки, за ними следует ответственность“, - добавил он.
Однако переизбранный лидер страны подчеркнул, что в первый раз победить на выборах легче.
„Потому что во второй раз за многое приходиться объясняться, многое комментировать. Тебя спрашивают, можете ли вы честно оценить и назвать свои ошибки. Это не всегда легко сделать, потому что президенту может казаться иначе, нежели людям, наблюдающим со стороны. Но мне удалось это сделать“, - подчеркнул Г. Науседа.
„Сегодня я очень рад, что этот путь действительно пройден вместе с командой, и еще раз хочу воспользоваться случаем, чтобы сказать большое спасибо народу Литвы за то, что он поверил в меня не только в первый, но и второй раз“, - сказал он.
Президент подчеркнул, что одна из важнейших целей его второго срока – чтобы семьи в Литве чувствовали себя в безопасности и были счастливы.
„Я думаю, что мы могли бы сделать действительно большой шаг вперед, сделав то, о чем я говорил в прошлом годовом докладе – сделать Литву местом, где семьи чувствуют себя в безопасности и счастливы“, - сказал президент.
„Все начинается с семьи. В семьях, где растут детишки, которые имеют равные стартовые возможности в образовании и прочем, это та идеальная Литва, которую я себе представляю“, - добавил Г. Науседа.
Законом о президенте Республики установлено, что после официального объявления результатов выборов ГИК не позднее, чем в течение пяти рабочих дней, выдает избранному кандидату удостоверение президента.