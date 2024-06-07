Науседа об удостоверении президента: это символ победы на выборах

„Я никогда не использовал удостоверение в каких-либо прагматических целях. Это определенный символ победы на выборах. Но после победы этот момент радости длится лишь мгновение. После этого ты переходишь к мыслям, к планам, которые хочешь реализовать, к вопросам команды. И тогда эти радости отходят на второй план, просто возвращаешься к повседневной жизни“, - сказал глава страны.

„Я действительно готов отдать все свои силы Литве“, - сказал во время церемонии переизбранный президент Г. Науседа.

Удостоверение президенту, переизбранному на второй срок, вручила Главная избирательная комиссия (ГИК). Торжественная церемония вручения состоялась в пятницу в Зале 11 марта в Сейме.

„Но, наверное, так и должно быть. В нашей жизни моменты победы коротки, за ними следует ответственность“, - добавил он.

Однако переизбранный лидер страны подчеркнул, что в первый раз победить на выборах легче.

„Потому что во второй раз за многое приходиться объясняться, многое комментировать. Тебя спрашивают, можете ли вы честно оценить и назвать свои ошибки. Это не всегда легко сделать, потому что президенту может казаться иначе, нежели людям, наблюдающим со стороны. Но мне удалось это сделать“, - подчеркнул Г. Науседа.