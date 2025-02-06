Науседа о заявлениях лидера "Зари Немана": за такие речи Жемайтайтис должен оказаться на скамье подсудимых

„Подобные заявления очень серьезные, они действительно вызывают много путаницы как здесь, в Литве, пугая людей. Потому что то, что делается, это запугивание людей. А это, в том числе, грозит уголовной ответственностью, если, например, подобная чушь и ее распространение вызовет панику среди вкладчиков. За такие речи господин Жемайтайтис должен оказаться на скамье подсудимых“, - в четверг журналистам сказал Г. Науседа.