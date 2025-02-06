Науседа о заявлениях лидера "Зари Немана": за такие речи Жемайтайтис должен оказаться на скамье подсудимых

„Подобные заявления очень серьезные, они действительно вызывают много путаницы как здесь, в Литве, пугая людей. Потому что то, что делается, это запугивание людей. А это, в том числе, грозит уголовной ответственностью, если, например, подобная чушь и ее распространение вызовет панику среди вкладчиков. За такие речи господин Жемайтайтис должен оказаться на скамье подсудимых“, - в четверг журналистам сказал Г. Науседа.
„Это вызывает замешательство в международном сообществе, так как нашим партнерам действительно трудно понять подобные разговоры об Украине, о поддержке Украины, о непосещении Украины, потому что там есть то-то и то-то. Подобные разговоры крайне безответственны с точки зрения отдельного человека. А если это говорит политик, который к тому же входит в правящую коалицию, то это безответственно вдвойне“, - подчеркнул президент.
Заявления председателя „Зари Немана“ Р. Жемайтайтиса об Украине и безопасности Литвы в последнее время получили резонанс в публичном пространстве. Политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков отправиться в Украину, Р. Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.
В то же время новости LNK в среду сообщили, что во время встреч с избирателями Р. Жемайтайтис обвинил президента Гитанаса Науседу в предложении национализировать вклады жителей и использовать их для обороны. Политик также считает, что для получения дополнительных средств на оборону страны необходимо снять санкции на транзит белорусских удобрений.
На этой неделе Р. Жемайтайтис также исказил заявления Президентуры – когда представители лидера страны говорили о необходимости обеспечения 4 проц. экономического роста, лидер „неманцев“ указывал, что это означает, что 4 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) для обороны будет достаточно.
Поэтому, как резюмировал Г. Науседа, дискуссии с Р. Жемайтайтисом бессмысленны.
„Я, честно говоря, хочу сказать то, что хочу сказать“. И я вообще не хочу дискутировать с господином Жемайтайтисом, потому что он разговаривает... Я не знаю, с богами или с самим собой“, - заявил президент.
Он не стал оценивать позицию премьер-министра в отношении Р. Жемайтайтиса: считает, что вопрос с „неманцем“ будет решен
И хотя сам президент критически высказывается по поводу Р. Жемайтайтиса, он не стал оценивать позицию премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса. Последний не склонен придавать значения заявлениям лидера „Зари Немана“ и указал, что искажение конкретных предложений Президентуры не имеет негативных последствий.
„Я не буду комментировать позицию господина Палуцкаса, он сам прекрасно может прокомментировать и представить свои аргументы. Я лишь хочу сказать то, что хочу сказать“, - сказал президент, отвечая на вопрос, как он оценивает позицию главы правительства.
Однако Г. Науседа повторил, что сохраняющаяся напряженность вокруг Р. Жемайтайтиса, как он считает, неизбежно будет разрешена. Глава государства подчеркнул, что поведение „неманца“ свидетельствует о его неготовности к конструктивной работе.
„Я думаю, что вопрос будет решен. Я в своем последнем комментарии сказал, что, по-моему, этот вопрос просто разрешится сам собой естественным образом, потому что, похоже, этот человек просто ищет удобную возможность сбежать из коалиции, поскольку он не готов конструктивно работать и вносить законопроекты. Он скорее готов вносить хаос во внутреннюю атмосферу нашего общества“, - резюмировал Г. Науседа.