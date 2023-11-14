Науседа о встрече с премьер-министром Венгрии: "у нас состоялся совершенно нормальный разговор"

"Всегда нужно говорить. Я верю в силу диалога, и когда ты говоришь с очень четкими аргументами, к ним прислушиваются, и это также определяет позицию тех стран, которые, как мы считаем, находятся по другую сторону баррикад. Вчера у нас состоялся совершенно нормальный разговор", - сказал президент.

Во время неформальной дискуссии с В. Орбаном и руководителям других стран Г. Науседа также напомнил о недавнем заявлении премьер-министра Венгрии о том, что политика поддержки Украины была неправильной и не принесла результатов.

"Я задал риторический вопрос самому Орбану – представляет ли он, что было бы, если бы эта поддержка не была оказана и какие угрозы возникли бы не только для всего восточного фланга, но и для самой Венгрии? Дискуссия была интересной", - сказал Г. Науседа.