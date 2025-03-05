Науседа на встрече с премьер-министром Италии: мы должны значительно и срочно повысить обороноспособность Европы

Глава государства подчеркнул, что Италия является важным союзником Литвы по НАТО и ЕС, с которым Литва стремится еще больше укреплять политические и экономические связи, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации президента.
На встрече лидеры обсудили важность усиления сотрудничества в сфере безопасности и обороны в современном геополитическом контексте. Президент выразил благодарность премьер-министру Италии за значительный вклад ее страны в безопасность Литвы и региона – участие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также вклад в ротационную модель противовоздушной обороны Литвы.
Глава страны подчеркнул важность развития европейской оборонной промышленности и приветствовал приверженность Италии значительному увеличению расходов на оборону, а также поиску практических решений для обеспечения дополнительных финансовых ресурсов. „Нам необходимо принять все возможные меры для срочного увеличения финансирования европейской обороны“, – сказал глава Литвы.
Как указывает офис президента, говоря об Украине, Науседа подчеркнул, что на предстоящем внеочередном саммите ЕС необходимо принять ключевые решения по вопросам европейской безопасности и поддержки Украины. „Мы должны эффективно использовать свое время. Европе следует сосредоточиться на продолжении и усилении военной поддержки Украины. Мы могли бы рассмотреть возможность участия вооруженных сил европейских стран в реализации долгосрочного и устойчивого мирного соглашения“, – заявил глава государства на встрече.
Обсуждая литовско-итальянские отношения, президент подчеркнул значимость Италии как приоритетного партнера в таких экономических сферах, как оборонная промышленность, энергетика и науки о жизни. Глава государства также отметил важность проведения Литовского сезона в Италии, который стартует этой осенью.