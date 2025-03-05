Науседа на встрече с премьер-министром Италии: мы должны значительно и срочно повысить обороноспособность Европы

Глава государства подчеркнул, что Италия является важным союзником Литвы по НАТО и ЕС, с которым Литва стремится еще больше укреплять политические и экономические связи, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации президента.

На встрече лидеры обсудили важность усиления сотрудничества в сфере безопасности и обороны в современном геополитическом контексте. Президент выразил благодарность премьер-министру Италии за значительный вклад ее страны в безопасность Литвы и региона – участие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также вклад в ротационную модель противовоздушной обороны Литвы.