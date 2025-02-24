Науседа: Литва передаст Украине системы ПВО RBS-70

„У Литвы есть хорошие новости для Украины, мы скоро доставим системы ПВО малой дальности RBS-70“, – заявил Г. Науседа журналистам в понедельник в Киеве.
„Cегодня за столом я видел сплоченность, видел государства, которые хотят помочь Украине. Мы также говорили о финансовой поддержке, особенно президент Еврокомиссии подчеркнула, что готова к новым пакетам финансовой помощи, что продолжим политику санкций против России“, – подчеркнул президент, говоря о решимости других государств поддержать Украину.
Как сообщалось ранее, в понедельник в третью годовщину начала войны, развязанной Россией в Украине, Г. Науседа находится с визитом в Киеве, где вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии (NB8) обсуждает европейскую поддержку Украины.
Помимо глав Литвы и Украины, в дискуссии приняли участие президенты Финляндии и Латвии, а также премьер-министры Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Канады, Норвегии и Швеции, главы Европейского совета и Еврокомиссии.
„Это те страны, которые лучше всех выполняют свои обещания. Среди этих стран Литва занимает третье место по соотношению помощи к валовому внутреннему продукту (ВВП). Это почетное дело, и, возможно, не случайно мне предоставлена честь выступить сегодня первым. Украина действительно видит помощь Литвы“, – сказал Г. Науседа, говоря о странах NB8.
В прошлом году Литва обязалась в течение десяти лет выделять Украине помощь в размере 0,25 проц. ВВП.
В минувшую среду страны ЕС согласовали очередной пакет санкций.
Данный шаг был сделан на фоне попыток ЕС продолжить давление на Кремль, даже несмотря на начатые президентом США Дональдом Трампом переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Г. Науседа ранее заявлял, что ориентировочной датой вступления Украины в ЕС может стать начало 2030 года.