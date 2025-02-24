Науседа: Литва передаст Украине системы ПВО RBS-70

Помимо глав Литвы и Украины, в дискуссии приняли участие президенты Финляндии и Латвии, а также премьер-министры Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Канады, Норвегии и Швеции, главы Европейского совета и Еврокомиссии.

„Это те страны, которые лучше всех выполняют свои обещания. Среди этих стран Литва занимает третье место по соотношению помощи к валовому внутреннему продукту (ВВП). Это почетное дело, и, возможно, не случайно мне предоставлена ​​честь выступить сегодня первым. Украина действительно видит помощь Литвы“, – сказал Г. Науседа, говоря о странах NB8.