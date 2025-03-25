Науседа: Литва не признает оккупацию украинских территорий

„Во-первых, сама Украина никогда не признает, что эти территории ей больше не принадлежат де-юре. Я считаю, что даже в случае фиксации территории примерно на границе линии фронта статус этих территорий всё равно останется таким, что они де-юре не будут признаны за Россией, то есть Украина сохранит возможность впоследствии добиваться возвращения этих территорий дипломатическим путем или в случае изменения геополитической ситуации, смены власти в Кремле“, - заявил президент в эфире телеканала LRT в понедельник.
После того как спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что одним из важнейших аспектов переговоров является де-юре признание де-факто оккупированных Россией украинских территорий, Г. Науседа настаивает на том, что не следует путать временную передачу территорий России с их фактической передачей России.
„Не нужно отождествлять вопрос о том, временно ли территории передаются под контроль России, поскольку это одно из условий прекращения огня, с вопросом о том, признаются ли территории за Россией де-юре“, - добавил он.
В понедельник в Саудовской Аравии официальные представители США и России начали переговоры. Главным вопросом переговоров является возможность обеспечения прекращения атак на энергетические объекты. И Россия, и Украина в принципе согласились на такое частичное прекращение огня, но оно еще не реализовано. США также настаивают на расширении режима прекращения огня с целью включения в него судоходных путей в Черном море.