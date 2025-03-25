Науседа: Литва не признает оккупацию украинских территорий

„Во-первых, сама Украина никогда не признает, что эти территории ей больше не принадлежат де-юре. Я считаю, что даже в случае фиксации территории примерно на границе линии фронта статус этих территорий всё равно останется таким, что они де-юре не будут признаны за Россией, то есть Украина сохранит возможность впоследствии добиваться возвращения этих территорий дипломатическим путем или в случае изменения геополитической ситуации, смены власти в Кремле“, - заявил президент в эфире телеканала LRT в понедельник.