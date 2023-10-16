Науседа и Дуда обсудили первые результаты выборов в Польше

Как сообщает Офис президента, лидеры Литвы и Польши обсудили первые результаты парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье в Польше. Президент поздравил Польшу с высокой явкой избирателей на выборах.

Лидеры стран согласились, что сотрудничество Литвы и Польши в сферах безопасности, политики, экономики и культуры будет и впредь укрепляться и развиваться.

"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении партнерства с Польшей. Наше сотрудничество в сфере безопасности и обороны, совместная поддержка Украины является гарантом региональной безопасности. Мы высоко ценим прекрасные братские отношения с Польшей и надеемся на еще более тесное сотрудничество в будущем", – сказал президент.

Президенты Литвы и Польши также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и вопросы поддержки Украины.