Науседа: энергетическая независимость от России — ключевой приоритет для ЕС

Обращаясь к лидерам европейских государств, президент подчеркнул, что способность Европы успешно укреплять свою конкурентоспособность сегодня имеет критически важное значение. По словам главы государства, необходимо создавать более устойчивую экономику, адаптированную к потребностям будущего, чтобы Европа была готова противостоять вызовам, создающим угрозу нашему континенту, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
Президент приветствовал новые инициативы Европейской комиссии, такие как Соглашение о чистой промышленности, Компас конкурентоспособности и пакет упрощений Omnibus. „Эти инициативы играют важную роль в снижении административной нагрузки, использовании потенциала единого рынка и улучшении координации между политикой Европейского союза и государств-членов“, – отметил Г. Науседа.
Во время заседания президент обозначил несколько приоритетных направлений. „Потенциал единого рынка должен быть максимально использован за счет снижения административной нагрузки, устранения препятствий для свободного перемещения услуг и упрощения правил, включая оборонный сектор. Особое внимание следует уделить обеспечению устойчивости критической инфраструктуры Европы“, – сказал глава Литвы.
Как указывается в сообщении, президент подчеркнул, что энергетическая независимость от России должна стать главным приоритетом для всего Европейского союза. Он призвал ускорить реализацию плана RePowerEU и добиваться устойчивых энергетических решений.
Говоря о многолетней финансовой программе ЕС, глава государства отметил, что, помимо традиционных целей и задач, предусмотренных договорами, в будущей программе необходимо учитывать новые вызовы, такие как укрепление безопасности и обороны ЕС, обеспечение военной мобильности, повышение конкурентоспособности, а также постоянную поддержку Украины.