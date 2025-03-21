Науседа: энергетическая независимость от России — ключевой приоритет для ЕС

Президент приветствовал новые инициативы Европейской комиссии, такие как Соглашение о чистой промышленности, Компас конкурентоспособности и пакет упрощений Omnibus. „Эти инициативы играют важную роль в снижении административной нагрузки, использовании потенциала единого рынка и улучшении координации между политикой Европейского союза и государств-членов“, – отметил Г. Науседа.

Обращаясь к лидерам европейских государств, президент подчеркнул, что способность Европы успешно укреплять свою конкурентоспособность сегодня имеет критически важное значение. По словам главы государства, необходимо создавать более устойчивую экономику, адаптированную к потребностям будущего, чтобы Европа была готова противостоять вызовам, создающим угрозу нашему континенту, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Во время заседания президент обозначил несколько приоритетных направлений. „Потенциал единого рынка должен быть максимально использован за счет снижения административной нагрузки, устранения препятствий для свободного перемещения услуг и упрощения правил, включая оборонный сектор. Особое внимание следует уделить обеспечению устойчивости критической инфраструктуры Европы“, – сказал глава Литвы.

Как указывается в сообщении, президент подчеркнул, что энергетическая независимость от России должна стать главным приоритетом для всего Европейского союза. Он призвал ускорить реализацию плана RePowerEU и добиваться устойчивых энергетических решений.