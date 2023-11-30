Науседа 7 декабря объявит, будет ли он участвовать в президентских выборах

"Я подожду до следующей недели, и тогда я, вероятно, буду знать, за кого буду голосовать. Я намерен объявить о своем решении 7 декабря. Я обязательно вернусь. Я скоро собираюсь на конференцию по изменению климата в Дубай, после этого вернусь и обязательно найду подходящее время, чтобы объявить о своем решении", - сказал Г. Науседа, отметив, что уже принял решение по этому вопросу.