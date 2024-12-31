2024.12.31 12:13

НАТО усилит присутствие в Балтийском море

 
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Baltijos jūra
Baltijos jūra
ФОТО: Darius Mataitis | Scanpix

Альянс НАТО решил усилить свое военное присутствие в Балтийском море для защиты находящейся в нем инфраструктуры после недавнего повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией, пишет портал ERR.

„В целях поддержания бдительности, повышения ситуационной осведомленности и предотвращения будущих инцидентов НАТО увеличит свое военное присутствие в Балтийском море“, - сообщил Североатлантический альянс в опубликованном в понедельник на его сайте заявлении.

В нем отмечается, что такое решение было принято по результатам встречи членов военного блока, которая состоялась 30 декабря в штаб-квартире НАТО для обсуждения безопасности критической инфраструктуры в Балтийском море после повреждения эстонско-финских подводных кабелей 25 декабря.

„Повреждение кабелей, которое расследуется финскими властями, является одним из ряда недавних инцидентов в Балтийском море, которые рассматриваются как возможная диверсия. Союзники выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией в связи с недавним инцидентом“, - говорится в заявлении альянса.

В нем отмечается, что страны-члены также рассматривают и другие меры для противодействия потенциальным угрозам критической подводной инфраструктуре, в том числе при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры, созданного в мае этого года.

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