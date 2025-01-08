2025.01.08 17:47

НАТО будет мониторить Балтийское море после повреждения кабелей

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Baltijos jūra
Baltijos jūra
ФОТО: Sipa / Scanpix

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Гедримас Еглинскас, обсудивший со службами разведки и безопасности ситуацию с безопасностью в регионе из-за повреждения кабелей в Балтийском море, говорит, что у Литвы достаточно ресурсов, чтобы отражать гибридные и кинетические атаки враждебных государств в своих территориальных водах.

„То, что мы услышали (...) как от наших военно-морских сил, так и от Службы охраны (государственной – ELTA) границы – такие возможности есть, люди обучены, выделено достаточно ресурсов, сотрудничество между этими учреждениями и учреждениями безопасности также осуществляется. Я считаю, что это действительно вселяет оптимизм“, - сказал в среду журналистам в Сейме Г. Еглинскас.

Однако, по его словам, хотя распределение ресурсов между партнерами является более сложным процессом, мониторинг в Балтийском море начнут корабли альянса НАТО – Объединенные экспедиционные силы во главе с Великобританией.

На встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью терминала сжиженного природного газа (СПГ) Independence, приобретенного Литвой в конце прошлого года, а также другие угрозы, связанные с отключением стран Балтии от российской энергосистемы БРЭЛЛ в феврале и синхронизацией с западными сетями.

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