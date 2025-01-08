НАТО будет мониторить Балтийское море после повреждения кабелей

„То, что мы услышали (...) как от наших военно-морских сил, так и от Службы охраны (государственной – ELTA) границы – такие возможности есть, люди обучены, выделено достаточно ресурсов, сотрудничество между этими учреждениями и учреждениями безопасности также осуществляется. Я считаю, что это действительно вселяет оптимизм“, - сказал в среду журналистам в Сейме Г. Еглинскас.
Однако, по его словам, хотя распределение ресурсов между партнерами является более сложным процессом, мониторинг в Балтийском море начнут корабли альянса НАТО – Объединенные экспедиционные силы во главе с Великобританией.
На встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью терминала сжиженного природного газа (СПГ) Independence, приобретенного Литвой в конце прошлого года, а также другие угрозы, связанные с отключением стран Балтии от российской энергосистемы БРЭЛЛ в феврале и синхронизацией с западными сетями.