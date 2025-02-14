Наш приоритет – усиление Украины: страны Северной Европы и Балтии обещают увеличить военную помощь

После возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США не утихают споры о том, как может измениться ситуация с безопасностью в Европе и Украине. В среду лидер Белого дома и президент России Владимир Путин договорились немедленно начать переговоры о прекращении войны в Украине.Кроме того, Д. Трамп сообщил, что его встреча с президентом России по вопросу окончания войны в Украине может состояться в Саудовской Аравии. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о состоявшейся в среду беседе с Д. Трампом, в ходе которой два лидера обсуждали, как положить конец почти трехлетнему крупномасштабному вторжению.