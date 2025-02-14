2025.02.14 15:57

Наш приоритет – усиление Украины: страны Северной Европы и Балтии обещают увеличить военную помощь

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Baltic-Nordic cooperation (NB8) (архив)
Baltic-Nordic cooperation (NB8) (архив)
ФОТО: INTS KALNINS | Reuters / Scanpix

После беседы президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по вопросу окончания войны в Украине президент Литвы Гитанас Науседа, вместе с другими лидерами стран Северной Европы и Балтии, заявил об увеличении поддержки Украине.

Как сообщили в Офисе президента, в совместном заявлении лидеров NB8 говорится, что Украина должна быть в состоянии преодолеть российскую агрессию для обеспечения справедливого и прочного мира.

„Сейчас нашим приоритетом является усиление Украины. Наши страны входят в число крупнейших поставщиков военной помощи Украине по численности населения. Мы продолжим увеличивать нашу поддержку“, – говорится в заявлении.

В заявлении лидеры NB8 подчеркнули неоспоримость суверенитета и территориальной целостности Украины и необходимость предоставления надежных гарантий безопасности.

Среди прочего подчеркивается, что в мирных переговорах должны участвовать как Украина, так и Европа.

„Мы много вкладываем в нашу оборону. Мы готовы и впредь укреплять коллективную безопасность и оборону, а также взять на себя ответственность за мир и безопасность в Европе. Мы полностью обязались совместно разделять бремя, риски и ответственность как союзники по НАТО“, — заявили лидеры.

После возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США не утихают споры о том, как может измениться ситуация с безопасностью в Европе и Украине. В среду лидер Белого дома и президент России Владимир Путин договорились немедленно начать переговоры о прекращении войны в Украине.Кроме того, Д. Трамп сообщил, что его встреча с президентом России по вопросу окончания войны в Украине может состояться в Саудовской Аравии. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о состоявшейся в среду беседе с Д. Трампом, в ходе которой два лидера обсуждали, как положить конец почти трехлетнему крупномасштабному вторжению.

В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет заявил, что амбиции Киева по вступлению в НАТО нереалистичны. П. Хегсет также отметил, что маловероятно, что Украина сможет вернуть себе территорию, которую она потеряла с 2014 года, и исключил отправку американских войск или миссии НАТО в Украину для обеспечения соблюдения какого-либо мирного соглашения.

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