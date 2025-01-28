Нарушение Конституции может быть причиной невыдачи Жемайтайтису разрешения на работу с секретной информацией

„Конечно, да (нарушение Конституции перекрывает путь к засекреченной информации – ELTA). Если Конституционный суд принимает такое решение, то, конечно, одним из критериев является то, что это действительно серьезное нарушение. Это доказывает, что у человека есть определенные проблемы“, - во вторник утром Žinių radijas сказал Д. Яунишкис.
„Фразы – это фразы. Я думаю, что мы, люди, часто говорим что-то и только потом думаем о том, что сказали. Нам необходимо оценить ситуацию в целом“, - пояснил он.
На прошлой неделе спикер Сейма Саулюс Сквернялис призвал политиков, сомневающихся в решениях Государственного совета обороны (ГСО), составить мнение о текущей ситуации в сфере безопасности, посетив Украину и ознакомившись с секретной информацией. Со своей стороны Р. Жемайтайтис заявил, что намерен запросить разрешение на работу с такими данными, но не видит смысла ехать в Украину.
„С момента заполнения (заявления – ELTA) ДГБ выдает разрешение в течение 40 рабочих дней – я закончу путешествовать по Литве и заполню его“, - сказал Elta лидер „неманцев“ на прошлой неделе.
Эти дискуссии возникли после решения ГСО выделить на национальную оборону в период 2026-2030 годов 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП).