Нарушение Конституции может быть причиной невыдачи Жемайтайтису разрешения на работу с секретной информацией

„Конечно, да (нарушение Конституции перекрывает путь к засекреченной информации – ELTA). Если Конституционный суд принимает такое решение, то, конечно, одним из критериев является то, что это действительно серьезное нарушение. Это доказывает, что у человека есть определенные проблемы“, - во вторник утром Žinių radijas сказал Д. Яунишкис.

„Фразы – это фразы. Я думаю, что мы, люди, часто говорим что-то и только потом думаем о том, что сказали. Нам необходимо оценить ситуацию в целом“, - пояснил он.