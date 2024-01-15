Намерен ли президент Литвы повторно рассмотреть вопрос о выдачи гражданства американской фигуристке Рид?

В Офисе президента подчеркивают, что такие вопросы решаются в порядке, установленном правовыми актами, – решение принимается только после получения заявления лица.

Г. Науседа уже дважды отклонил заявление А. Рид о принятии в гражданство страны в порядке исключения – по данным Офиса президента, по причине недоказанности особых заслуг перед Литвой.

ELTA поинтересовалась у Офиса президента, намерен ли глава государства повторно рассмотреть вопрос о принятии в гражданство Э. Рид, после того как пара стала бронзовыми призерами чемпионата.

"Принятие в гражданство – это процедура, регулируемая законодательством. Эта процедура запускается по заявлению лица и только потом рассматривается вопрос о принятии в гражданство", – говорится в ответе коммуникационной группы президента для агентства Elta.

ELTA напоминает, что на чемпионате Европы по фигурному катанию, прошедшему в Каунасе в субботу, пара фигуристов Э. Рид и С. Амбрулявичюс завоевали бронзовые медали и улучшили свои личные рекорды.