Налоговые льготы для проживающих в Литве белорусов отменены

За денонсацию соглашения между правительствами Литвы и Беларуси об избежании двойного налогообложения доходов и фискальных нарушений, подписанное в Минске 18 июля 1995 года, проголосовали 111 парламентариев, против – 4, воздержались – 6.
Прекращение действия соглашения останавливает действие его статей, ограничивающих возможность стран облагать налогом доходы жителей или компаний, находящихся на территории другой стороны соглашения.
Как поясняет инициировавшее денонсацию Министерство финансов, по соглашению граждане Беларуси, получающие доходы в Литве, должны были облагаться налогом на более льготных условиях.
В то же время Беларусь уже не применяет этот порядок, поэтому резиденты Литвы в этой стране не будут облагаться налогом по более выгодным тарифам. Кроме того, как указано в пояснительной записке к проекту, с 2022 года Литва не обменивается информацией с Беларусью в налоговых целях.
Отмена соглашения приведет к увеличению налогов, получаемых от резидентов Беларуси, поскольку вместо действующих ставок подоходного налога с физических лиц или налога на прибыль организаций до 10 проц. будут применяться ставки до 20 проц. Также расширится налоговая база резидентов Беларуси, получающих доходы из литовских источников.
Решение о денонсации соглашения было принято с учетом сообщничества Беларуси с Россией, продолжающейся военной агрессией последней против Украины и грубыми нарушениями международного права. Подчеркивается также, что в настоящее время происходит денонсация аналогичного соглашения с Россией.