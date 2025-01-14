Налоговые льготы для проживающих в Литве белорусов отменены

За денонсацию соглашения между правительствами Литвы и Беларуси об избежании двойного налогообложения доходов и фискальных нарушений, подписанное в Минске 18 июля 1995 года, проголосовали 111 парламентариев, против – 4, воздержались – 6.

В то же время Беларусь уже не применяет этот порядок, поэтому резиденты Литвы в этой стране не будут облагаться налогом по более выгодным тарифам. Кроме того, как указано в пояснительной записке к проекту, с 2022 года Литва не обменивается информацией с Беларусью в налоговых целях.