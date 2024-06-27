Налоговая инспекция обнародовала декларации об имуществе депутатов Сейма - кто самый богатый?

По состоянию на 2023 г. имущество Вальдемараса Валькюнаса, работающего в смешанной группе депутатов Сейма, оценивается почти в 4,894 млн евро, между тем в 2022 г. эта сумма составила почти 4,869 млн. Так, за год состояние депутата выросло более чем на 25 тыс. евро. Сумма займов, выданных политиком и не возвращенных ему, с 2022 г. не изменилась и в этом году также составляет 40 тыс. евро, задолженностей парламентарий не декларировал.