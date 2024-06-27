Налоговая инспекция обнародовала декларации об имуществе депутатов Сейма - кто самый богатый?

По состоянию на 2023 г. имущество Вальдемараса Валькюнаса, работающего в смешанной группе депутатов Сейма, оценивается почти в 4,894 млн евро, между тем в 2022 г. эта сумма составила почти 4,869 млн. Так, за год состояние депутата выросло более чем на 25 тыс. евро. Сумма займов, выданных политиком и не возвращенных ему, с 2022 г. не изменилась и в этом году также составляет 40 тыс. евро, задолженностей парламентарий не декларировал.
Личное состояние социал-демократа Г. Палуцкаса за 2022-2023 гг. выросло на 585 тыс. евро –с почти 1,554 до 2,139 млн евро. Выросло и благосостояние супруги депутата, в результате чего общее состояние семьи выросло с 1,663 до 2,248 млн евро.
Г. Палуцкас взял в долг и не вернул 225,6 тыс. евро, за последний год эта сумма выросла более чем вдвое — в 2022 г. долг составил почти 75,6 тыс. евро. Между тем долг супруги депутата составляет 38 тыс. евро.
Третье место в списке самых богатых парламентариев занимает либерал Арминас Лидека – его личное состояние за последний год выросло с 1,312 млн евро почти до 1,360 млн евро, у него нет долгов. Состояние семьи политика оценивается в 2,384 млн евро. Как и в 2022 г., А. Лидека сообщает, что он занял и не вернул почти 9,3 тыс. евро.
Личное состояние консерватора Казиса Старкявичюса превышает 1 млн евро и за год оно выросло более чем на 23 тыс. евро, долг парламентария за год сократился с 68 тыс. евро до 33,5 тыс. евро. Общее состояние семьи политика оценивается в 1,043 млн евро.
На пятом месте в списке самых богатых парламентариев – отказавшийся от мандата депутата Сейма Ремигиюс Жемайтайтис, согласно декларации, его имущество оценивается в 940,5 тыс. евро, а замыкает список – представитель Союза демократов „Во имя Литвы“ Кястутис Мажейка, имущество которого оценивается в 740,2 тыс. евро.