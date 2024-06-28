Налоговая инспекция: больше всего активов в Кабмине задекларировали семьи двух министров

Семья министра энергетики Д. Крейвиса за 2023 г. декларировала имущество на 1,55 млн евро. Два года назад в декларации указывалась сумма на несколько десятков тысяч меньше – 1,52 млн евро. В 2022 г. долг министра и его супруги составлял 387 тыс. евро.

Председатель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Г. Ландсбергис вместе с супругой Аустеей Ландсбергене декларировали более 18,095 млн евро имущества, их долг составляет 174 тыс. евро. В декларации за 2022 г. указано, что супруги владели активами на сумму 18,119 млн евро, их долг тогда составлял 486 тыс. евро. Правда, в масштабах всей страны А. Ландсбергене занимает второе место по величине декларированного накопленного имущества.

На третьем месте – экс-министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. Она вместе с супругом за 2023 г. декларировали имущество на 354 тыс. евро. Это чуть больше, чем в 2022 г., когда в их декларации указывалось имущество на 328 тыс. евро.

Далее – министр экономики и инноваций, председатель Партии свободы Аушрине Армонайте. Ее семья декларировала имущество на 352 тыс. евро, долг составил 225 тыс. евро. Такие же данные были указаны в декларации за 2022 г.

За ней следует министр финансов Гинтаре Скайсте – она вместе с супругом декларировала имущество на 314 тыс. евро. В декларации за 2022 г. суммы значительно отличались – тогда было декларировано имущество на 236 тыс. евро.