Налоговая инспекция: больше всего активов в Кабмине задекларировали семьи двух министров

Председатель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Г. Ландсбергис вместе с супругой Аустеей Ландсбергене декларировали более 18,095 млн евро имущества, их долг составляет 174 тыс. евро. В декларации за 2022 г. указано, что супруги владели активами на сумму 18,119 млн евро, их долг тогда составлял 486 тыс. евро. Правда, в масштабах всей страны А. Ландсбергене занимает второе место по величине декларированного накопленного имущества.
Семья министра энергетики Д. Крейвиса за 2023 г. декларировала имущество на 1,55 млн евро. Два года назад в декларации указывалась сумма на несколько десятков тысяч меньше – 1,52 млн евро. В 2022 г. долг министра и его супруги составлял 387 тыс. евро.
На третьем месте – экс-министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. Она вместе с супругом за 2023 г. декларировали имущество на 354 тыс. евро. Это чуть больше, чем в 2022 г., когда в их декларации указывалось имущество на 328 тыс. евро.
Далее – министр экономики и инноваций, председатель Партии свободы Аушрине Армонайте. Ее семья декларировала имущество на 352 тыс. евро, долг составил 225 тыс. евро. Такие же данные были указаны в декларации за 2022 г.
За ней следует министр финансов Гинтаре Скайсте – она вместе с супругом декларировала имущество на 314 тыс. евро. В декларации за 2022 г. суммы значительно отличались – тогда было декларировано имущество на 236 тыс. евро.
Семья министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса в декларации указала, что их активы составляют 311 тыс. евро, долг – 30 тыс. евро. В 2022 г. долг составлял 65 тыс. евро, а активы – 322 тыс. евро.
Бывший министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас вместе с супругой декларировали имущество на 264 тыс. евро, долг – более 353 тыс. евро.
Семья министра здравоохранения Арунаса Дулькиса в этом году декларировала имущество на 227 тыс. евро, в 2022 г. эта сумма была чуть выше – 238 тыс. евро.
Министр культуры Симонас Кайрис с супругой декларировали имущество на 206 тыс. евро, в декларации указано, что задолженность семьи составляет 104 тыс. евро. В 2022 г. эти цифры составляли 211 и 94 тыс. соответственно.
Декларации оставшихся трех действующих и бывших членов Правительства не превышают 100 тыс. евро. Семья министра юстиции Эвелины Добровольской декларировала имущество на сумму 81 тыс. евро, долг составил 32 тыс. евро. В прошлом году ее активы составляли 77 тыс. евро.
В декларации экс-министра обороны Арвидаса Анушаускаса – активы на 71 тыс. евро, задолженность – около 12 тыс. евро. В 2022 г. активы составляли более 72 тыс. евро, а задолженность – почти 6 тыс. евро.
Декларация министра внутренних дел Агне Билотайте почти не изменилась – как в 2022 г., так и в 2023 г. она декларировала имущество примерно на 37 тыс. евро.