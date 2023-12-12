Налог на оборону может появиться в Литве в 2025 году

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа говорит, что новый налог на оборону может появиться в Литве в 2025 году. По его словам, сейчас важно использовать все возможности для увеличения расходов на национальную оборону за счет заимствований.

"Прежде всего, мы должны использовать возможности, предоставляемые заимствованиями", - сказал Г. Науседа журналистам в Таллинне, отметив, что также должен быть достигнут консенсус по поводу того, нужен ли вообще новый налог.

По мнению президента, предложенный правящими налог на оборону может появиться уже в 2025 году.

Поэтому, подчеркнул Г. Науседа, он готов начать обсуждение вопроса о новом налоге в 2024 году.

"В течение 2024 года я готов начать дискуссии, участвовать в обсуждениях возможного формата налога на оборону. Однако сегодня об этом говорить рано", - сказал президент, сожалея, что правящие не воспользовались возможностью увеличить расходы на оборону за счет заимствований в этом году.

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас одним из первых заговорил об идее нового налога. Политик намерен предложить всем парламентским партиям рассмотреть эту инициативу.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии