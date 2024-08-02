2024.08.02 12:12

Наиболее благосклонно жители Литвы продолжают оценивать президента, на третье место в рейтинговой таблице поднялась спикер Сейма

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа

Жители Литвы продолжают наиболее благосклонно оценивать недавно переизбранного президента Гитанаса Науседу. Об этом свидетельствует опрос, проведенный центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus, по заказу Lietuvos rytas.

По данным опроса, проведенного 11-21 июля, Г. Науседу положительно оценивают 70,1 проц. опрошенных, отрицательно – 13,2 проц. В марте, когда проводился предыдущий опрос Vilmorus, президента положительно оценивали 64,9 проц., отрицательно – 15,4 проц. респондентов.

На втором месте в рейтинговой таблице наиболее благосклонно оцениваемых политиков – председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), европарламентарий Вилия Блинкявичюте. В июле ее положительно оценивали 45,9 проц. участников исследования, отрицательно – 30,1 проц. В марте результат был почти аналогичным – свои симпатии лидеру социал-демократов выразили 50,4 проц. респондентов, отрицательно ее оценивали 27,3 проц. опрошенных.

На третье место в таблице поднялась спикер Сейма, глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен. По данным опроса, в июле положительно о ней отзывались 41,4 проц. опрошенных, отрицательно – 42 проц.

На четвертом месте – министр обороны Лауринас Кащюнас. В июле его положительно оценивали 40,6 проц. опрошенных, отрицательно – 27,1 проц.

Закрывает пятерку лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис. В июле парламентария поддерживали 38,9 проц., отрицательно его оценивали 34,6 проц. опрошенных. В марте – 39,3 проц. и 35,9 проц. соответственно.

За ним следует председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис. В июле положительно об этом политике отзывались 31,6 проц., отрицательно – 42,6 проц. респондентов (в марте – 33,7 проц. и 42,8 проц. соответственно).

Схожий результат демонстрирует и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. В июле его положительно оценивали 31,3 проц. опрошенных, отрицательно – 40,1 проц. (в марте – 26,5 проц. и 47,8 проц. соответственно).

Министра внутренних дел Агне Билотайте в июле положительно оценивали 27,9 проц., отрицательно – 44,7 проц. участников опроса (в марте – 21,4 проц. и 48,3 проц. соответственно).

Премьера Ингриду Шимоните положительно оценивали 24,6 проц., отрицательно – 58,3 проц. опрошенных. Рейтинг главы Правительства немного улучшился – в марте ее положительно оценивали 20 проц., отрицательно 63,5 проц. респондентов.

По данным опроса, десятку самых популярных политиков закрывает председатель Партии регионов Литвы Йонас Пинскус. Положительного мнения о нем придерживались 24,4 проц. участников исследования, отрицательного – 31,3 проц. (в марте – 27,2 и 27,6 проц. соответственно).

Наименее положительно жители оценивают министра иностранных дел, лидера правящих консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса – 65,6 проц. оценивают отрицательно. В марте главу дипломатии отрицательно оценивали 69,8 проц. участников опроса.

Председателя Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемара Томашевского в июле отрицательно оценивали 63,3 проц. участников опроса (в марте – 62 проц.).

По данным опроса, министра здравоохранения Арунаса Дулькиса в июле отрицательно оценивали 61,6 проц. респондентов, министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса – 51,4 проц.

Вернувшегося в активную политику лидера Партии труда Виктора Успасских положительно оценивали 16 проц. участников опроса, отрицательно – 55,5 проц.

Репрезентативный опрос жителей 11-21 июля по заказу Lietuvos rytas провел центр исследования общественного мнения рынка Vilmorus. Максимальная погрешность результатов опроса составляет 3,1 процента.

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