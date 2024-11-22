"Начинаю с протестов, надеюсь закончить аплодисментами": новый премьер Литвы о своих надеждах

„Не неприятно и не стыдно встать, и сказать то, что я искренне думаю, и все равно выслушать резкие речи, доводы и заявления. Я думаю, что такого рода разговор, такая форма протеста приветствуются. Это гораздо лучше, чем бить окна или устраивать какие-то беспорядки“, - заявил журналистам после акции Г. Палуцкас.

„Надеюсь, с аплодисментами“, - ответил он на вопрос, как будет выглядеть завершение его срока в правительстве, начавшегося с протестов.

Однако новый премьер-министр не намерен учитывать требования протестующих и расторгать коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, нарушившего присягу члена Сейма антисемитскими высказываниями.