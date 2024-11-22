2024.11.22 10:11

"Начинаю с протестов, надеюсь закончить аплодисментами": новый премьер Литвы о своих надеждах

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Новый премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, встретившийся в четверг с участниками акции „Десять минут молчания“, приветствует мирный и аргументированный протест у Сейма. Правда, назначенный на новую должность в четверг глава правительства начинает свою работу на посту с очередного протеста – социал-демократ выразил надежду, что окончание его четырехлетнего срока в правительстве будет встречено аплодисментами.

„Не неприятно и не стыдно встать, и сказать то, что я искренне думаю, и все равно выслушать резкие речи, доводы и заявления. Я думаю, что такого рода разговор, такая форма протеста приветствуются. Это гораздо лучше, чем бить окна или устраивать какие-то беспорядки“, - заявил журналистам после акции Г. Палуцкас.

„Надеюсь, с аплодисментами“, - ответил он на вопрос, как будет выглядеть завершение его срока в правительстве, начавшегося с протестов.

Однако новый премьер-министр не намерен учитывать требования протестующих и расторгать коалиционное соглашение с „Зарей НеманаРемигиюса Жемайтайтиса, нарушившего присягу члена Сейма антисемитскими высказываниями.

„Коалиционное соглашение и формирование правительства происходит на основе определенных аргументов, которые протестующие не поддерживают. Точно так же в демократическом обществе нормально, когда есть разногласия, иногда не соглашаться и придерживаться своих убеждений“, - сказал Г. Палуцкас.

В четверг вечером несколько сотен протестующих во второй раз собрались на площади Независимости возле Сейма, требуя расторжения коалиционного соглашения с партией „Заря Нямунаса“ Ремигиюса Жемайтайтиса, нарушившей присягу парламента своими антисемитскими заявлениями.

В отличие от акции протеста, состоявшейся неделю назад, в этот раз появился и новый премьер-министр, социал-демократ Гинтаутас Палуцкас. Когда политик вышел на сцену, протестующие встретили его молчанием. Один из организаторов протеста Марюс Мешкерис вручил социал-демократу букет увядших роз и письмо с требованиями собравшихся.

В свою очередь Г. Палуцкас поблагодарил присутствующих за гражданскую активность и „красивую культуру протеста“.

„Говоря о демократии, мы должны помнить несколько вещей: в демократии важен каждый голос. Однако в условиях демократии после выслушивания мнений и позиций каждого решения принимаются большинством жителей. Поэтому сегодня, уважая изложенные аргументы и заявленную позицию, хочу попросить вас не терять надежды (...), что новая коалиция и новое правительство смогут ответить и на ваши опасения по поводу безопасности государства, по поводу обороны государства, по поводу предоставления государственных услуг“, - сказал Г. Палуцкас.

Заявления премьер-министра сопровождались криками „позор“.

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