Начинается ежегодная встреча дипломатических представителей Литвы

Как указывает МИД, в ходе традиционной встречи литовские дипломаты обсудят задачи, поставленные перед дипломатической службой: поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, приоритеты Литвы в НАТО и Европейском союзе (ЕС), реализацию и укрепление санкций ЕС, отношения с наиболее важными партнерами Литвы, развитие отношений с государствами Индо-Тихоокеанского региона, интересы Литвы в международных организациях, вопросы сотрудничества в целях развития и другие вопросы.