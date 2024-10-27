Начался второй тур выборов в Сейм

Избирательные участки, открывшиеся в воскресенье в 7 утра, будут ждать избирателей весь день – до 20 час. вечера.
Для голосования им необходимо иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Как отмечает Главная избирательная комиссия (ГИК), подходят и другие документы, выданные в Литве, содержащие фотографию избирателя и личный код: водительские права,
В воскресенье в течение всего дня до окончания голосования запрещается предвыборная агитация независимо от ее способов, форм и средств. Как предусмотрено Избирательным кодексом, избирательной агитацией не считаются информация о проводимых выборах, их значении для жизни государства, о количестве избирателей, пришедших голосовать, документах, которые необходимо иметь при голосовании.
За мандаты борются 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.
В ходе второго тура голосования избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов, независимо от числа избирателей, принявших участие в выборах. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, депутатом Сейма станет кандидат, набравший больше голосов при первом голосовании.
Окончательные результаты выборов после рассмотрения всех жалоб определит ГИК. Ее решение об окончательных результатах выборов официально публикуется в Регистре правовых актов не позднее чем через 7 дней со дня повторного голосования.
В первом туре выборов в одномандатных округах в Сейм были избраны 8 депутатов. Избиратели округа Старый город-Жверинас, а также Антакальнисского, Кельмеско-Шилальского, Кедайнского, Жемгалос западного, Шальчининкско-Вильнюсского, Неменчинского и Йонавского уже имеют своих представителей в парламенте.
ELTA напоминает, что 13 октября состоялся первый тур выборов в Сейм. После подсчета результатов во многомандатном и одномандатных округах социал-демократическая партия уже обеспечила себе 20 мест в парламенте, консерваторы – пока 18, „Заря Немана“ – 15 мандатов. Союз демократов „Во имя Литвы“ уже получил 8 мандатов, Союз крестьян и зеленых Литвы – 6.