Начался второй тур выборов в Сейм

Избирательные участки, открывшиеся в воскресенье в 7 утра, будут ждать избирателей весь день – до 20 час. вечера.

Для голосования им необходимо иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Как отмечает Главная избирательная комиссия (ГИК), подходят и другие документы, выданные в Литве, содержащие фотографию избирателя и личный код: водительские права,