2024.06.08 13:31

Начальник штаба сухопутных сил США: американские солдаты продолжат ротацию в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenės vado ir JAV Sausumos pajėgų štabo viršininko spaudos konferencija
Lietuvos kariuomenės vado ir JAV Sausumos pajėgų štabo viršininko spaudos konferencija
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Начальник штаба сухопутных сил США генерал Рэнди А. Джордж, находящийся с визитом в Литве, уверяет, что американские солдаты и дальше будут обеспечивать свое присутствие в стране на ротационной основе.

„Тренировочная база и все остальное продолжает улучшаться. Поэтому нашим солдатам хорошо быть здесь. Что для нас очень важно и что мы стремимся сделать вместе, так это обеспечить готовность и наши возможности. Вижу, что мы продолжим ротации и учения“, - заявил американский генерал на пресс-конференции, состоявшейся в Министерстве национальной обороны Литвы (КАМ) в субботу утром, когда его спросили, может ли он подтвердить новость, озвученную ранее министром Лауринасом Кащюнасом, о том, что батальон американских солдат будет дислоцироваться в Литве на неопределенный срок.

„Очевидно, что это политическое решение (...). Но мы здесь, и наши отношения, наша обязанность НАТО так же сильны, как и всегда“, - заверил он.

Министр национальной обороны Л. Кащюнас, посетивший в мае Вашингтон, уверял, что получил твердое и четкое подтверждение присутствия американских войск в Литве.

„Во время моего визита в Вашингтон я получил твердое и четкое подтверждение от Совета национальной безопасности США и Пентагона, что присутствие США в Литве является бессрочным, а дислокация сил в регионе не изменится“, - заявил Л. Кащюнас.

США продолжают размещение ротационных сил в Литве и странах Балтии – в 2019 году, в декабре 2022 года было подтверждено, что ротационные силы США будут находиться в Литве как минимум до конца 2025 года.

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