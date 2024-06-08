Начальник штаба сухопутных сил США: американские солдаты продолжат ротацию в Литве

„Тренировочная база и все остальное продолжает улучшаться. Поэтому нашим солдатам хорошо быть здесь. Что для нас очень важно и что мы стремимся сделать вместе, так это обеспечить готовность и наши возможности. Вижу, что мы продолжим ротации и учения“, - заявил американский генерал на пресс-конференции, состоявшейся в Министерстве национальной обороны Литвы (КАМ) в субботу утром, когда его спросили, может ли он подтвердить новость, озвученную ранее министром Лауринасом Кащюнасом, о том, что батальон американских солдат будет дислоцироваться в Литве на неопределенный срок.
„Очевидно, что это политическое решение (...). Но мы здесь, и наши отношения, наша обязанность НАТО так же сильны, как и всегда“, - заверил он.
Министр национальной обороны Л. Кащюнас, посетивший в мае Вашингтон, уверял, что получил твердое и четкое подтверждение присутствия американских войск в Литве.
„Во время моего визита в Вашингтон я получил твердое и четкое подтверждение от Совета национальной безопасности США и Пентагона, что присутствие США в Литве является бессрочным, а дислокация сил в регионе не изменится“, - заявил Л. Кащюнас.
США продолжают размещение ротационных сил в Литве и странах Балтии – в 2019 году, в декабре 2022 года было подтверждено, что ротационные силы США будут находиться в Литве как минимум до конца 2025 года.