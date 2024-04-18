Начала работу горячая информационная линия о выборах в Литве - 1855

Для некоторых пользователей эта услуга может быть платной. Стоимость звонка:

ГИК напоминает избирателям, что для получения информации о себе им будет предложено сообщить свой личный идентификационный номер, имя и фамилию.

Таковы тарифы, установленные телефонными операторами. ГИК не получает никакой прибыли от администрирования звонков.

ГИК позаботился о том, чтобы у избирателей, не желающих платить за информацию о выборах, была возможность звонить на специальные номера по тому же тарифу, что и в своей сети:

Для пользователей Tele2 - +370 678 07 023;

Для пользователей Bitė - +370 650 03406;

Для пользователей Telia - +370 5 236 1032;

Для пользователей Baltnetos Komunikacijos - +370 5 205 9478;

Пользователям CSC Telecom - +370 699 49 098;

Эти номера также будут доступны в случае, если избиратель будет звонить из-за границы.