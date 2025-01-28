На заседании Совета по иностранным делам ЕС обсуждался "теневой флот" России

В ходе организованной СИД дискуссии министр призвал включить все выявленные суда российского теневого флота в следующий пакет санкций ЕС против России, а также ограничить их заход и передвижение в Балтийском море из-за угрозы, которую они представляют для окружающей среды и безопасности судоходства.

„Санкции ЕС должны применяться не только к судам, но и к их владельцам, спонсорам и всем бенефициарам“, - заявил К. Будрис.