На заседании Совета по иностранным делам ЕС обсуждался "теневой флот" России

В ходе организованной СИД дискуссии министр призвал включить все выявленные суда российского теневого флота в следующий пакет санкций ЕС против России, а также ограничить их заход и передвижение в Балтийском море из-за угрозы, которую они представляют для окружающей среды и безопасности судоходства.
„Санкции ЕС должны применяться не только к судам, но и к их владельцам, спонсорам и всем бенефициарам“, - заявил К. Будрис.
Как указывает МИД, министр К. Будрис представил предложения к стратегии ЕС по устойчивости к гибридным угрозам, подготовленные Литвой совместно с Эстонией, Латвией, Швецией, Польшей, Чехией и Румынией. Министр подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы злонамеренные действия России против государств-членов не остались без последствий. Для этого необходимо использовать введенный в октябре режим санкций ЕС за дестабилизирующие действия России и принять другие совместные меры реагирования.
Министр иностранных дел Литвы также призвал Европейскую комиссию подготовить предложения по укреплению устойчивости критически важной подводной инфраструктуры. По мнению К. Будриса, они должны включать меры по поощрению внедрения новых технологий для выявления нарушений и задержания подозреваемых, а также по обеспечению более легкого доступа стран ЕС к оборудованию для ремонта подводных кабелей в случае необходимости.