2025.01.28 11:03

На заседании Совета по иностранным делам ЕС обсуждался "теневой флот" России

 
ru.DELFI.lt
ELTA
заседание Совета по иностранным делам ЕС
заседание Совета по иностранным делам ЕС
ФОТО: Gytė Radvilaitė | urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на заседании Совета по иностранным делам (СИД) Европейского союза (ЕС) в Брюсселе обсудил со своими коллегами меры, предлагаемые Литвой для ЕС по борьбе с гибридными угрозами, уделяя особое внимание мерам против российского „теневого флота“ и усилению защиты критически важной подводной инфраструктуры, указывается в сообщении Министерства иностранных дел (МИД).

В ходе организованной СИД дискуссии министр призвал включить все выявленные суда российского теневого флота в следующий пакет санкций ЕС против России, а также ограничить их заход и передвижение в Балтийском море из-за угрозы, которую они представляют для окружающей среды и безопасности судоходства.

„Санкции ЕС должны применяться не только к судам, но и к их владельцам, спонсорам и всем бенефициарам“, - заявил К. Будрис.

Как указывает МИД, министр К. Будрис представил предложения к стратегии ЕС по устойчивости к гибридным угрозам, подготовленные Литвой совместно с Эстонией, Латвией, Швецией, Польшей, Чехией и Румынией. Министр подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы злонамеренные действия России против государств-членов не остались без последствий. Для этого необходимо использовать введенный в октябре режим санкций ЕС за дестабилизирующие действия России и принять другие совместные меры реагирования.

Министр иностранных дел Литвы также призвал Европейскую комиссию подготовить предложения по укреплению устойчивости критически важной подводной инфраструктуры. По мнению К. Будриса, они должны включать меры по поощрению внедрения новых технологий для выявления нарушений и задержания подозреваемых, а также по обеспечению более легкого доступа стран ЕС к оборудованию для ремонта подводных кабелей в случае необходимости.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии