На заседании Европейского совета – внимание обороне как новому приоритету ЕС

Глава государства отметил, что план перевооружения Европы (ReArm Europe), представленный председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, является важным шагом в верном направлении. Оборонный фонд в размере 150 млрд евро, предоставляющий государствам-членам возможность брать кредиты, в сочетании с национальным исключением для финансирования оборонных нужд обеспечит значительный импульс для быстрого наращивания оборонного потенциала Европы, указывает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

„Нам необходим совершенно новый подход к обороне как к основе долгосрочной стабильности и процветания ЕС“, – заявил президент, призвав всех членов Евросоюза выделять на оборону не менее 3 проц. ВВП. Он также подчеркнул, что государствам-членам, имеющим общую границу с Россией и Беларусью, требуется более сбалансированное решение, предусматривающее дотации в дополнение к кредитам.