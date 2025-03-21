На заседании Европейского совета – внимание обороне как новому приоритету ЕС

Глава государства отметил, что план перевооружения Европы (ReArm Europe), представленный председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, является важным шагом в верном направлении. Оборонный фонд в размере 150 млрд евро, предоставляющий государствам-членам возможность брать кредиты, в сочетании с национальным исключением для финансирования оборонных нужд обеспечит значительный импульс для быстрого наращивания оборонного потенциала Европы, указывает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.
„Нам необходим совершенно новый подход к обороне как к основе долгосрочной стабильности и процветания ЕС“, – заявил президент, призвав всех членов Евросоюза выделять на оборону не менее 3 проц. ВВП. Он также подчеркнул, что государствам-членам, имеющим общую границу с Россией и Беларусью, требуется более сбалансированное решение, предусматривающее дотации в дополнение к кредитам.
По словам президента, эффективная защита внешних границ ЕС играет ключевую роль и в вопросах европейской миграционной политики, поскольку внешние силы стремятся использовать незаконную миграцию в качестве инструмента и создавать на ее основе гибридные угрозы.
Глава государства приветствовал Белую книгу о будущем европейской обороны, представленную еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом, как еще один позитивный шаг к тому, чтобы сделать оборону приоритетом ЕС.
Как указывается в сообщении, в ходе заседания также обсуждалась роль Европейского инвестиционного банка, политики сплочения и создаваемого союза сбережений и инвестиций в обеспечении устойчивого финансирования оборонных потребностей Европейского союза.