На закрытом заседании Сейма Литвы политики обсудят ситуацию с безопасностью и оценку угроз

По словам канцлера Сейма Альгирдаса Стончайтиса, настало время парламентариям ознакомиться с ограниченной и чувствительной информацией, которая по законам не может быть обнародована.

"Разумеется, презентация армии будет осуществляться по их усмотрению, в рамках ограниченного использования. Аудит будет обсуждаться таким же образом. Темы взаимосвязаны, ведь в политике главное – интересоваться, насколько эффективно используются выделяемые ресурсы. Точно так же, куда объективно могли бы пойти дополнительные инвестиции, если бы ассигнования на национальную оборону были увеличены по проекту Государственного совета обороны (ГСО)", - прокомментировал А. Стончайтис агентству Elta.