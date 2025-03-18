2025.03.18 09:14

На закрытом заседании Сейма Литвы политики обсудят ситуацию с безопасностью и оценку угроз

 
Elta
ru.DELFI.lt
Seimo pavasario sesijos pradžia
Seimo pavasario sesijos pradžia
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Во вторник в Сейме Литвы состоится закрытое заседание, в ходе которого представители армии и Министерства обороны представят парламентариям закрытую информацию. Будут обсуждаться угрозы, планы обороны и дивизии, а также отчет об аудите минобороны.

По словам канцлера Сейма Альгирдаса Стончайтиса, настало время парламентариям ознакомиться с ограниченной и чувствительной информацией, которая по законам не может быть обнародована.

"Разумеется, презентация армии будет осуществляться по их усмотрению, в рамках ограниченного использования. Аудит будет обсуждаться таким же образом. Темы взаимосвязаны, ведь в политике главное – интересоваться, насколько эффективно используются выделяемые ресурсы. Точно так же, куда объективно могли бы пойти дополнительные инвестиции, если бы ассигнования на национальную оборону были увеличены по проекту Государственного совета обороны (ГСО)", - прокомментировал А. Стончайтис агентству Elta.

Канцлер Сейма заявил, что не сомневается в том, что все члены Сейма являются патриотами, однако отсутствие полной информации приводит к дискуссиям и сомнениям, которых в настоящее время не должно быть.

На закрытом заседании Сейма с вступительной речью выступит министр обороны Довиле Шакалене, а оценку угроз представит представитель Второго департамента оперативных служб, планы обороны и вопрос национальной дивизии – начальник Штаба обороны Вооруженных сил Литвы генерал-лейтенант Ремигиюс Балтренас.

Представители Литовской армии и Министерства обороны обсудят потребность в средствах для системы национальной обороны в 2025-2030 годах, министр иностранных дел Кястутис Будрис рассмотрит вызовы национальной безопасности в текущей геополитической ситуации, а госконтролер Миндаугас Мацияускас представит анализ управления оборонным бюджетом.

Министр обороны Д. Шакалене и командующий Литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас ответят на вопросы членов Сейма.

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