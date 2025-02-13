На вызвавшее шквал возмущения заявление Палуцкаса отреагировали и правящие

„Что касается НАТО - я совершенно спокоен. Это самый безопасный Альянс в мире. Подумайте, что было бы, если бы мы не были в НАТО“, – сказал политик

Поэтому он сказал, что не видит повода для беспокойства в связи с готовностью НАТО защищать Литву в случае агрессии.

„У нас в Литве есть НАТО. Готовность Альянса защищаться больше чем когда-либо в истории. У нас есть Швеция и Финляндия, которая дает доступ к безопасному Балтийскому морю“, – сказал он.

По мнению главы парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Гедримаса Еглинскаса, в силу просматривающихся контуров возможных соглашений Литва не должна бояться очной ставки с Россией. По его словам, существенная гарантия безопасности государства - НАТО.

„Мы не можем контролировать действия России и Беларуси. Можем контролировать только наши действия. А их мы контролируем через укрепление обороны и укрепление Альянса“, – заметил Еглинскас.

Глава парламентского Комитета иностранных дел Ремигиюс Мотузас сказал, что беспокойство в связи с ходом войны в Украине есть, но не надо поднимать панику в обществе.

„Я согласен, что не надо поднимать панику в обществе“, – подчеркнул он.

„Я думаю, в любом случае угроза остается, но я согласен, что в течение 12 месяцев не будет нападения. С другой стороны, эксперты, наверное, говорят, что России надо укреплять свои оборонные мощности“, – сказал Мотузас.