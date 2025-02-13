На вызвавшее шквал возмущения заявление Палуцкаса отреагировали и правящие

По мнению главы парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Гедримаса Еглинскаса, в силу просматривающихся контуров возможных соглашений Литва не должна бояться очной ставки с Россией. По его словам, существенная гарантия безопасности государства - НАТО.
„У нас в Литве есть НАТО. Готовность Альянса защищаться больше чем когда-либо в истории. У нас есть Швеция и Финляндия, которая дает доступ к безопасному Балтийскому морю“, – сказал он.
Поэтому он сказал, что не видит повода для беспокойства в связи с готовностью НАТО защищать Литву в случае агрессии.
„Что касается НАТО - я совершенно спокоен. Это самый безопасный Альянс в мире. Подумайте, что было бы, если бы мы не были в НАТО“, – сказал политик
„Мы не можем контролировать действия России и Беларуси. Можем контролировать только наши действия. А их мы контролируем через укрепление обороны и укрепление Альянса“, – заметил Еглинскас.
Глава парламентского Комитета иностранных дел Ремигиюс Мотузас сказал, что беспокойство в связи с ходом войны в Украине есть, но не надо поднимать панику в обществе.
„Я согласен, что не надо поднимать панику в обществе“, – подчеркнул он.
„Я думаю, в любом случае угроза остается, но я согласен, что в течение 12 месяцев не будет нападения. С другой стороны, эксперты, наверное, говорят, что России надо укреплять свои оборонные мощности“, – сказал Мотузас.
„Я согласен с позицией премьера – мы не можем смотреть только на Литву. Если эта угроза и возникает, мы должны относиться к ней как к угрозе странам НАТО. Действует 5 статья, иная ситуация с Литвой. И думаю, что на самом деле это был бы уже более серьезный конфликт – России и НАТО, не только Литвы“, – сказал Мотузас.
Вице-спикер Юозас Олекас сказал, что поддерживает Палуцкаса и призывает выполнить „домашнюю работу“ в сфере обороны.
„Пугать не надо, надо выполнить работу. Не надо больше пугать людей, надо проделать реальную работу, чтобы безопасность нашей страны и людей увеличилась. Мы должны серьезно подготовиться, чтобы российская агрессия не стала агрессией на земле Литвы. Чтобы мы могли жить мирно“, – сказал он.
„Но надо честно сказать, что угроз есть, что это не выдумка, и чтобы жители Литвы – которые могут, – могли способствовать безопасной жизни. Мы не говорим, что сегодня на нас нападут. Но угроза со стороны России есть, и надо делать домашнюю работу, чтобы угроза не была реализована“, – сказал он.
Между тем лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис поддержал Палуцкаса в социальной сети.
„Создается впечатление, будто мы с премьером правильно видим будущее страны? Пока одни с утра до вечера болтают глупости и пугают народ войной, нам приходится его успокаивать!“, – писал политик.
Сообщалось, что Палуцкас в четверг сказал, что на фоне переговоров о мире в Украине не надо пугать общество растущей угрозой со стороны Кремля. По его словам, из-за повышения инвестиций в обороны в регионе, Литва находится в безопасности и в ближайшее время на нее не нападут.
„Точно не надо пугать общество, никто на нас в ближайшие 6 или 12 месяцев не способен напасть, но к вопросу обороны надо относится серьезно. Тут видно важна роль НАТО, США, проходят беседы, Европа должна выполнить домашнюю работу“, – сказал в интервью Žinių radijas Палуцкас.
Однако его слова вызвали возмущение в публичном пространстве. Часть политических оппонентов, политологов и общественных деятелей акцентировали, что Литва обязана готовится к возможным угрозам, связанным с непрогнозируемостью России.
О том, что Литва находится в самом опасном положении за последние десятилетия, в интервью Redakcija сказала министр обороны страны Довиле Шакалене.