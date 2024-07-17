На выборах в Сейм Успасских возглавит список коалиции из трех партий

Как сообщает партия, вместе с „трудовиками“ в парламентских выборах участие примет возглавляемая членом Сейма Миндаугасом Пуйдокасом Христианско-демократическая партия Литвы и возглавляемая Иреной Стражинскайте-Глинскене Жемайтийская партия. Партии выбрали название – „Коалиция мира“.

Сообщается, что партии подписали коалиционное соглашение. Согласно сообщению Партии труда, к „Коалиции мира“ приглашены присоединиться и другие хорошо известные в Литве непартийные лица и общественные деятели.