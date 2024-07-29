На выборах в Сейм список партии "Свобода и справедливость" возглавит Зуокас

Далее в списке кандидатов в многомандатном округе: вице-министр экономики и инноваций, лидер движения „Босые мамы“ Виталия Янкаускайте-Милчювене, бывший член Сейма Гинтаутас Бабравичюс, член партии Йоланта Буткявичене, бывший парламентарий Регимантас Чюпайла, вице-мэр Швенчёниса Эрикас Демидовас, Наталия Истомина, заместитель председателя партии Видунас Садаускас, вице-президент Конфедерации промышленников Литвы Антанас Забулис и Леда Жилинскене.

„Партия назвала меня в качестве кандидата в премьер-министры“, - добавил он.

„Я возглавлю список“, - сказал А. Зуокас журналистам после состоявшегося в субботу заседания совета партии, на котором был утвержден список кандидатов в депутаты Сейма.

По данным опроса Baltijos tyrimai, проведенного в мае, партия „Свобода и справедливость“ на выборах в Сейм получила бы поддержку 1,9 проц. респондентов.

На выборах в Европарламент эта партия заняла последнее место, набрав 1,22 проц. голосов.

Оценивая не очень благоприятные результаты опросов, А. Зуокас выразил надежду, что партия „Свобода и справедливость“ получит хотя бы 7 мандатов.

„Надеемся на фракцию в Сейме“, - сказал председатель партии.

На выборы идут с лозунгом „За Литву без страха!“

В субботу совет партии „Свобода и справедливость“ также утвердил программу на выборы в Сейм. Возглавляемая А. Зуокасом политическая сила идет на выборы с лозунгом „За Литву без страха!“.