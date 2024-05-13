На выборах президента Литвы не было зафиксировано ни одного киберинцидента

"В воскресенье мы зафиксировали несколько незначительных инцидентов, но ни один из них не был связан с избирательным процессом", – цитируется заместитель директора НЦКБ Антанас Алекнавичюс в пресс-релизе Минобороны.

Сообщается, что специалисты НЦКБ в сотрудничестве с Главной избирательной комиссией (ГИК) и ее провайдерами услуг информационных технологий в выходные проводили мониторинг основных сетей и систем выборов. Дополнительно проводился мониторинг сайтов всех кандидатов в президенты.

В период выборов также была усилена группа НЦКБ по анализу угроз. К ней присоединились партнеры НЦКБ из Национальной гвардии Пенсильвании США для совместного мониторинга киберпространства.