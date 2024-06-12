2024.06.12 17:01

На выборах представителей Литвы в Европарламент также проголосовали 228 иностранцев

 
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Выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент

На прошедших в стране выборах в Европарламент (ЕП) представителей Литвы избирали не только литовцы, но и 228 иностранцев, сообщила во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК).

По данным ГИК, всего в Литве право избирать депутатов Европарламента имели 7060 человек. Комиссия всем им разослала напоминания о такой возможности еще в феврале. Заявления о включении в списки избирателей подали 348 избирателей, проголосовать пришло 228 человек.

По данным ГИК, наиболее активно в Литве своим избирательным правом воспользовались граждане Германии (53), Польши (46), Латвии (22), Франции (18), Италии (17) и Нидерландов (11).

На выборах в Европарламент в 2019 году в Литве проголосовали около 300 граждан стран-членов ЕС.

В этом году кандидатов в Европарламент Литвы выдвинули 14 политических партий и одна коалиция. На 11 мест европарламентариев претендовали 319 кандидатов.

Однако эти выборы оказались одними из самых пассивных – выразить свою гражданскую волю пришло лишь 28,35 проц. избирателей.

Во время выборов депутатов Европарламента пять лет назад, в 2019 году, общая явка составила 53,43 проц. Правда, тогда выборы в ЕП проходили одновременно со вторым туром президентских выборов.

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