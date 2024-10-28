На встречу с президентом прибыли лидеры социал-демократов

О планах президента встретиться с председателями партий, прошедших в Сейм, в воскресенье вечером сообщил старший советник главы государства Фредерикас Янсонас – во время своего визита в штаб-квартиру социал-демократической партии Литвы (СДПЛ).

ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.

Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.