2024.10.28 12:27

На встречу с президентом прибыли лидеры социал-демократов

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA

После того, как лидер страны Гитанас Науседа после второго тура выборов намерился встретиться с лидерами партий, получивших мандаты в будущем парламенте, в понедельник в полдень в Президентский дворец прибыли председатель победивших на выборах социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте и ее заместитель Гинтаутас Палуцкас.

О планах президента встретиться с председателями партий, прошедших в Сейм, в воскресенье вечером сообщил старший советник главы государства Фредерикас Янсонас – во время своего визита в штаб-квартиру социал-демократической партии Литвы (СДПЛ).

ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.

Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.

В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.

В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталиюс Шершнёвас.

В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии