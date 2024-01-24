На встрече в формате "Рамштайн" Литва подтвердила свои обязательства перед Украиной

"Необходимо отвечать на все безотлагательные нужды воюющей страны, их борьба с каждым днем только усложняется. Страны, участвовавшие во встрече, заверили, что поддержка будет продолжена", - цитируется в сообщении министр обороны Арвидас Анушаускас.
Как указывает Минобороны, на дистанционной встрече обсуждалась деятельность коалиционных сил, в том числе возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украины.
На встрече также были анонсированы будущие пакеты военной поддержки Украины.
Стоимость январского пакета литовской поддержки составляет около 22,3 млн евро. В воюющую страну планируется доставить боеприпасы, дроны, генераторы, детонационные системы, теплую одежду.
Министерство напоминает, что согласно плану поддержки Украины со стороны Литвы на 2024-2026 годы, на новые приобретения, предназначенные для Украины, в этот период планируется выделить около 200 млн евро.
Большая часть этой поддержки ориентирована на потребности формируемой Литвой коалиции по разминированию Украины, а также на обучение и реабилитацию солдат этой страны, взносы в фонды поддержки Украины, ремонт военной техники в Литве и вклады в другие коалиции.
В этом году целью будет увеличение объемов обучения украинцев и подготовка около 3,6 тыс. украинских военных. В прошлом году в различных форматах Литва подготовила 2 850 украинских солдат.