На встрече в формате "Рамштайн" Литва подтвердила свои обязательства перед Украиной

"Необходимо отвечать на все безотлагательные нужды воюющей страны, их борьба с каждым днем ​​только усложняется. Страны, участвовавшие во встрече, заверили, что поддержка будет продолжена", - цитируется в сообщении министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как указывает Минобороны, на дистанционной встрече обсуждалась деятельность коалиционных сил, в том числе возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украины.

На встрече также были анонсированы будущие пакеты военной поддержки Украины.

Стоимость январского пакета литовской поддержки составляет около 22,3 млн евро. В воюющую страну планируется доставить боеприпасы, дроны, генераторы, детонационные системы, теплую одежду.

Министерство напоминает, что согласно плану поддержки Украины со стороны Литвы на 2024-2026 годы, на новые приобретения, предназначенные для Украины, в этот период планируется выделить около 200 млн евро.