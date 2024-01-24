На встрече в формате "Рамштайн" Литва подтвердила свои обязательства перед Украиной

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Во вторник на встрече контактной группы сторонников Украины в формате "Рамштайн" Литва подтвердила сохраняющиеся обязательства перед воюющей страной, сообщило Министерство обороны.

"Необходимо отвечать на все безотлагательные нужды воюющей страны, их борьба с каждым днем ​​только усложняется. Страны, участвовавшие во встрече, заверили, что поддержка будет продолжена", - цитируется в сообщении министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как указывает Минобороны, на дистанционной встрече обсуждалась деятельность коалиционных сил, в том числе возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украины.
На встрече также были анонсированы будущие пакеты военной поддержки Украины.

Стоимость январского пакета литовской поддержки составляет около 22,3 млн евро. В воюющую страну планируется доставить боеприпасы, дроны, генераторы, детонационные системы, теплую одежду.

Министерство напоминает, что согласно плану поддержки Украины со стороны Литвы на 2024-2026 годы, на новые приобретения, предназначенные для Украины, в этот период планируется выделить около 200 млн евро.

Большая часть этой поддержки ориентирована на потребности формируемой Литвой коалиции по разминированию Украины, а также на обучение и реабилитацию солдат этой страны, взносы в фонды поддержки Украины, ремонт военной техники в Литве и вклады в другие коалиции.

В этом году целью будет увеличение объемов обучения украинцев и подготовка около 3,6 тыс. украинских военных. В прошлом году в различных форматах Литва подготовила 2 850 украинских солдат.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии