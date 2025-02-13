На устройствах Сейма запрещено использование разработанного в Китае приложения искусственного интеллекта DeepSeek

Соответствующее постановление подписал в среду канцлер Сейма Альгирдас Стончайтис.
„(...) принимая во внимание, что инструмент искусственного интеллекта DeepSeek оценивается как потенциально небезопасный, устанавливаю, что запрещается использовать инструмент искусственного интеллекта DeepSeek в компьютерном и коммуникационном оборудовании, выданном канцелярией Сейма Литовской Республики, а также в другом оборудовании информационных технологий, используемом для выполнения функций“, - говорится в проекте постановления.
О данном запрете депутаты и сотрудники парламента были проинформированы в письме, распространенном канцелярией Сейма.
В январе Китай представил свою программу искусственного интеллекта DeepSeek. Этот инструмент рекламируется как более дешевый, но конкурирующий с лучшими американскими моделями искусственного интеллекта.
Однако после появления подозрений, что DeepSeek может передавать данные зарегистрированных пользователей государственной телекоммуникационной компании Китая, некоторые западные страны начали рассматривать возможность ограничения доступа к этому приложению.