2025.02.13 07:04

На устройствах Сейма запрещено использование разработанного в Китае приложения искусственного интеллекта DeepSeek

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„DeepSeek“
„DeepSeek“
ФОТО: Scanpix

Использование разработанного в Китае инструмента искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek запрещено на компьютерах и телефонах, выданных парламентариям и сотрудникам Сейма.

Соответствующее постановление подписал в среду канцлер Сейма Альгирдас Стончайтис.

„(...) принимая во внимание, что инструмент искусственного интеллекта DeepSeek оценивается как потенциально небезопасный, устанавливаю, что запрещается использовать инструмент искусственного интеллекта DeepSeek в компьютерном и коммуникационном оборудовании, выданном канцелярией Сейма Литовской Республики, а также в другом оборудовании информационных технологий, используемом для выполнения функций“, - говорится в проекте постановления.

О данном запрете депутаты и сотрудники парламента были проинформированы в письме, распространенном канцелярией Сейма.

В январе Китай представил свою программу искусственного интеллекта DeepSeek. Этот инструмент рекламируется как более дешевый, но конкурирующий с лучшими американскими моделями искусственного интеллекта.

Однако после появления подозрений, что DeepSeek может передавать данные зарегистрированных пользователей государственной телекоммуникационной компании Китая, некоторые западные страны начали рассматривать возможность ограничения доступа к этому приложению.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии