На устройствах Сейма запрещено использование разработанного в Китае приложения искусственного интеллекта DeepSeek

„(...) принимая во внимание, что инструмент искусственного интеллекта DeepSeek оценивается как потенциально небезопасный, устанавливаю, что запрещается использовать инструмент искусственного интеллекта DeepSeek в компьютерном и коммуникационном оборудовании, выданном канцелярией Сейма Литовской Республики, а также в другом оборудовании информационных технологий, используемом для выполнения функций“, - говорится в проекте постановления.