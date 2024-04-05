На трехсторонней встрече в Сейме будет рассмотрен документ о запрете торговли российским зерном

По его словам, такой запрет должен также решить часть разногласий относительно ввоза украинского зерна в страны ЕС.

"Мы предложим принять совместный документ. А позиция такова, что мы добиваемся запрета на торговлю российскими продовольственными товарами и зерном на всей территории Евросоюза. Тогда для Украины откроется пространство для сбыта зерна в ЕС. И все эти действия надо сделать без ущерба для литовских фермеров", – заявил в пятницу в эфире радиостанции LRT В. Пранцкетис.

Между тем, председатель Сельскохозяйственного совета (СХС) Игнас Гофманас отметил, что разногласия относительно перевозки украинского зерна через Польшу могут быть решены путем скупки зерна Евросоюзом еще в Украине и вывозе в организованном порядке.