2024.08.12 09:46

На судебные издержки с Беларусью о незаконном ввозе мигрантов в Литву выделено почти 65 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Нелегальные мигранты
Нелегальные мигранты
ФОТО: Reuters / Scanpix

Правительство выделило Минюсту почти 65 тыс. евро для оплаты расходов на юридические услуги по делу против Беларуси.

В одобренном в среду проекте постановления предусматривается, что министерству будет выделено около 64,4 тыс. евро, которые будут направлены на оплату расходов на юридические услуги по межгосударственному делу о незаконном ввозе мигрантов в Литву.

В апреле прошлого года правительство одобрило предложение Минюста принять правовые меры и стремиться привлечь белорусский режим к ответственности за нелегальную миграцию.

Власти Литвы заявляют, что ответственность за перевозку людей на литовско-белорусскую границу, дачу им ложных обещаний и помощь в незаконном въезде в Евросоюз (ЕС) должен нести белорусский режим.

С 3 августа 2021 года, когда сотрудникам Службы охраны государственной границы было предоставлено право разворачивать нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу из Беларуси в несанкционированных местах, пограничники не впустили в страну более 22 тыс. нелегальных мигрантов.

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