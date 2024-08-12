На судебные издержки с Беларусью о незаконном ввозе мигрантов в Литву выделено почти 65 000 евро

В одобренном в среду проекте постановления предусматривается, что министерству будет выделено около 64,4 тыс. евро, которые будут направлены на оплату расходов на юридические услуги по межгосударственному делу о незаконном ввозе мигрантов в Литву.

В апреле прошлого года правительство одобрило предложение Минюста принять правовые меры и стремиться привлечь белорусский режим к ответственности за нелегальную миграцию.

Власти Литвы заявляют, что ответственность за перевозку людей на литовско-белорусскую границу, дачу им ложных обещаний и помощь в незаконном въезде в Евросоюз (ЕС) должен нести белорусский режим.