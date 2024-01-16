На сообщение о возможной войне между НАТО и Россией ответило Минобороны Литвы

"Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях", – сказано в комментарии Минобороны.
Однако, по словам министерства, Россия планирует долгосрочное увеличение сил в западном направлении.
"Для этого разработаны планы по расширению инфраструктуры и военных частей, проводят инфраструктурные изменения, делят сферы командования", – отмечает Минобороны.
По данным министерства, представленная ведомством оценка угроз каких-то существенных изменений не претерпела.
"Россия сохраняет значимые мощности и их постоянно пополняет у линии фронта в Украине. Приоритет России на данный момент - не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы", – указало министерство 15 января.
Напомним, что Bild сообщил, будто Министерство обороны Германии рассматривает возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году. События, описываемые в сценарии, начинаются в феврале 2024 года.
Согласно сценарию, в июле начнется "сначала скрытое, а затем все более открытое нападение России на Запад". Речь идет о кибератаках и "других формах гибридной войны", в основном в странах Балтии, которые будут приводить к "новым кризисам".