На сообщение о возможной войне между НАТО и Россией ответило Минобороны Литвы

"Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях", – сказано в комментарии Минобороны.

Однако, по словам министерства, Россия планирует долгосрочное увеличение сил в западном направлении.

"Для этого разработаны планы по расширению инфраструктуры и военных частей, проводят инфраструктурные изменения, делят сферы командования", – отмечает Минобороны.

По данным министерства, представленная ведомством оценка угроз каких-то существенных изменений не претерпела.

"Россия сохраняет значимые мощности и их постоянно пополняет у линии фронта в Украине. Приоритет России на данный момент - не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы", – указало министерство 15 января.