На следующей неделе Литву посетит президент Польши

"Вместе с ним мы будем наблюдать за учениями, которые пройдут в Сувалкском коридоре, а затем отправимся в Каунас пообщаться с молодежью, поскольку отмечаем 20-летие нашего членства в Евросоюзе", – заявил журналистам президент Гитанас Науседа в пятницу.

Последний раз А. Дуда посещал Вильнюс в начале апреля в рамках Инициативы трех морей.