На склады Литовской армии доставлены первые литовские FPV-дроны, после чего их отправят ​​в Украину

„Я рад, что наши производители, понимая потребности Украины, показали свой потенциал, что они могут производить быстро, и они это сделали. И сегодня первые дроны уже находятся на складах нашей армии“, - сообщил журналистам Л. Кащюнас.
Министр отмечает, что, прежде всего, целью будет передача запланированного количества беспилотников в Украину, а остальные останутся на складах Литовской армии.
„Почти 5 тыс. FPV-дронов за 5 млн евро будут поставлены Вооруженным силам Украины. А в нашу армию будет поставлено 2,3 тыс. боевых дронов за 3 млн евро“, - сказал Л. Кащюнас.
„Немного различается формирование пакетов, потому что украинцы воюют, к этому механизму управления причисляется сотня дронов. В случае с Литвой за одним центром управления закреплено 20 дронов“, - отметил он.
Министр подчеркивает, что решение о передаче в Украину дронов литовских производителей выгодно Литве, так как можно оценить, как эти дроны практически применяются на поле боя.
„Почему это важно? Мы сами становимся сильнее, потому что индустрия может стартовать, формируется экосистема дронов, дроны в Украине тестируются, их будут использовать на поле боя, мы будем знать, что работает, что не работает, и будем совершенствоваться. Я думаю, что нам удалось реализовать эту идею и ее следует продолжать“, - подчеркнул он.
ELTA напоминает, что в конце июля Правительство приняло решение выделить дополнительно 20 млн евро на закупку различных типов боевых дронов и беспилотных самолетов-разведчиков.
В августе Агентство оборонных ресурсов указало, что у пяти литовских производителей боевых дронов – Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy и Unmanned Defense Systems – за 8 млн евро закупает дроны, которые будут переданы Литовской армии и Украине.
Литовской армии будет поставлено более 2,3 тыс. FPV-дронов за 3 млн евро, Вооруженным силам Украины поставят почти 5 тыс. дронов того же типа за 5 млн евро.
Л. Кащюнас, представивший в конце августа интеграцию дронов в военные структуры, подтвердил, что в будущем боевыми беспилотниками FPV планируется оснастить всю Литовскую армию.