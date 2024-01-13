На счета кандидатов в президенты поступают деньги: все вместе уже собрали больше 230 000 евро

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2024 года. За полгода до выборов началась предвыборная кампания, можно регистрироваться кандидатом.
На данный момент зарегистрировались 7 кандидатов. Это кандидат демократического союза "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас, кандидат Партии свободы Дайнюс Жалимас, кандидат Литовского союза крестьян и зеленых Аурелиюс Верига.
Кроме того, есть и непартийные кандидаты - Зенонас Андруленас, Валдас Туткус, Эдуардас Вайткус и Игнас Вегеле.
Сообщается, что об участии в выборах заявил и действующий президент Гитанас Науседа, однако на сайте ГИК его профиля пока нет, значит и сбор пожертвований пока не начался.
На счету Еглинскаса – больше 15 000 евро. Практически всю сумму выделила партия, еще 300 евро - физические лица, в их числе депутат Домас Гришкявичюс.
На счету Жалимаса – больше 7000 евро. 1000 евро - пожертвование акционера компании Kilo grupė Витаутаса Крутулиса, 5000 – пожертвование предпринимателя из Таураге Лауринаса Ярутиса, 500 евро – заместителя главы администрации Вильнюсского муниципалитета Дональды Мейжелите, а 434 евро - физических лиц.
На счету Вериги – 111 000 евро. Всю сумму выделила партия. Пока именно Вирига собрал больше всего денег на президентскую кампанию.
На счету Андруленаса денег пока нет.
На счету Валдаса Туткуса 1200 евро. 200 евро перевел европарламентсрий Стасис Якелюнас, почти 70 Эрикас Субачюс и 995 - физические лица, которые переводили небольшие суммы.
На счету Вайткуса – больше 18 000 евро. 200 евро перевела Номеда Качёнайте, 110 евро – Маргарита Ромейкене. Остальные – 18 374 евро - физические лица, которые переводили небольшие суммы.
На счету Вегеле почти 80 000 евро. 10 000 евро выделил сам кандидат, 100 евро – предприниматель Юсте Каселене, 500 евро – член совета ассоциации Pro Musica ir draugai Адомас Венчкаускас, 17 990 евро – брат Вегеле Мартинас, 200 евро – Арвидас Матулявичюс, 5250 евро – глава малого товарищества Nežinau и ассоциации Europos judėjimas Lietuvoje Дайва Бичкауске, 17 990 евро – отец кандидата, акционер группы Vilpros grupė Альгирдас-Стасис Вегеле, 2000 евро – глава малого товарищества Šeštadienio laboratorija Эугениюс Коялис, 4700 евро – предприниматель Ритис Бичкаускас, 100 евро – Альвидас Шинкунас. По 100 евро перевели Гедрюс Юркявичюс и Расуоле Тарейлене. Еще 2813 евро - физические лица, которые переводили небольшие суммы. Пока нет решения, принять ли пожертвование матери кандидата Элигии Вегелене (почти 18 000 евро).
Кроме перечисленных кандидатов в выборах также планируют участвовать Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните и Мантас Варашка.
Партия "Свобода и справедливость" выдвинула кандидатуру своего ВРИО главы Артураса Паулаускаса, но он сам пока не сказал, примет ли участие в выборах.
Регистрация участников кампании продлится до 19 февраля.