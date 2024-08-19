На Руднинкайском полигоне пройдет церемония по случаю начала строительства военного городка

По данным Министерства национальной обороны (Минобороны), площадь будущего военного городка составит 170 гектаров. Планируется, что проектные и строительные работы выполнит компания Eikos statyba.

Договор подряда на выполнение проектных работ стоимостью 125 млн евро был подписан между министерством и компанией в начале августа этого года.

В церемонии в понедельник примут участие премьер-министр Ингрида Шимоните, министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас и государственный секретарь Министерства обороны ФРГ Нильс Хильмер.