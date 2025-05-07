На развитие оборонной промышленности – 300 млн евро

Как указывает министерство, новая инициатива будет действовать по принципу „одного окна“, предлагающая комплексную помощь предприятиям от реализации идей до продвижения экспорта.
„Целью инициативы является объединение всех существующих и развивающихся систем стимулирования оборонной промышленности, создание единого центра для этой отрасли и сокращение бюрократических преград в жизненно важном для Литвы секторе“, - сообщении в отчете министр.
Инициатива „Витис“ предусматривает целевые инвестиции на всех ключевых этапах развития оборонных инноваций. Также будет поддерживаться участие в международных выставках, осуществляться бизнес-миссии на стратегические экспортные рынки, развиваться международные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты, предоставляться финансовое стимулирование разработчикам инновационной продукции.
В настоящее время в секторе обороны и безопасности Литвы действуют почти 100 компаний, и за последние три года их число увеличилось на 18 проц.