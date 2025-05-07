2025.05.07 11:27

На развитие оборонной промышленности – 300 млн евро

 
Elta
ru.DELFI.lt
На развитие оборонной промышленности – 300 млн евро
На развитие оборонной промышленности – 300 млн евро
ФОТО: lrv.lt

В среду Министерство экономики и инноваций совместно с Агентством инноваций представили инициативу „Витис“ (Vytis) и объявили о выделении 300 млн евро на укрепление потенциала, инноваций и конкурентоспособности оборонной промышленности Литвы.

Как указывает министерство, новая инициатива будет действовать по принципу „одного окна“, предлагающая комплексную помощь предприятиям от реализации идей до продвижения экспорта.

„Целью инициативы является объединение всех существующих и развивающихся систем стимулирования оборонной промышленности, создание единого центра для этой отрасли и сокращение бюрократических преград в жизненно важном для Литвы секторе“, - сообщении в отчете министр.

Инициатива „Витис“ предусматривает целевые инвестиции на всех ключевых этапах развития оборонных инноваций. Также будет поддерживаться участие в международных выставках, осуществляться бизнес-миссии на стратегические экспортные рынки, развиваться международные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты, предоставляться финансовое стимулирование разработчикам инновационной продукции.

В настоящее время в секторе обороны и безопасности Литвы действуют почти 100 компаний, и за последние три года их число увеличилось на 18 проц.

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