На привлечение талантов в Литву за три года выделено 2,3 млн евро

„Эта мера является важной частью ценностного предложения Литвы, помогая привлечь в страну из-за границы специалистов, создающих высокую добавленную стоимость, а также иностранных инвесторов. В прошлом году мы одобрили 53 иностранных инвестиционных проекта, поэтому я не сомневаюсь, что финансовые стимулы для талантов литовского происхождения и других иностранных талантов способствуют тому, что не будет недостатка в необходимых специалистах для успешной реализации проектов, также будет повышаться конкурентоспособность Литвы“, - цитируется в сообщении министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Как указывает министерство, размер выплаты в этом году для физических лиц составляет 3 788 евро, для работодателей – до 6 653 евро. Для ее получения с работодателем необходимо заключить бессрочный трудовой договор, а профессия приезжего должна быть включена в список создающих высокую добавленную стоимость профессий, представителей которых в Литве не хватает.
Согласно составленному министерством перечню профессий с высокой добавленной стоимостью, наибольшее количество выплат выделено специальностям аналитика компьютерных систем, инженера-программиста, инженера компьютерных систем, программиста, тестировщика программного обеспечения, технического менеджера и инженера-технолога.
Подать заявку на получение финансовых выплат можно до мая следующего года.