На привлечение талантов в Литву за три года выделено 2,3 млн евро

„Эта мера является важной частью ценностного предложения Литвы, помогая привлечь в страну из-за границы специалистов, создающих высокую добавленную стоимость, а также иностранных инвесторов. В прошлом году мы одобрили 53 иностранных инвестиционных проекта, поэтому я не сомневаюсь, что финансовые стимулы для талантов литовского происхождения и других иностранных талантов способствуют тому, что не будет недостатка в необходимых специалистах для успешной реализации проектов, также будет повышаться конкурентоспособность Литвы“, - цитируется в сообщении министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.