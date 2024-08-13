На приобретение систем вооружения Минфин Литвы предлагает дополнительно выделить 130 млн евро

„Мы пользуемая полномочиями, предоставленными Законом о бюджете, и выделяем дополнительное финансирование на авансовые платежи для приобретения систем вооружения. Это позволит быстрее развивать национальную дивизию и обеспечить Литовскую армию необходимым оборудованием. В этом году мы сможем ускорить различные проекты, необходимые для национальной обороны – начать закупку беспилотников, противодронных и мобильных систем ПВО, радиостанций, вооружения и другие закупки. Также часть средств будет направлена на закупку производимой в Литве и указанной Украиной недостающей военной техники“, - цитируется в сообщении министр финансов Гинтаре Скайсте.
Как указывает министерство, если правительство одобрит этот проект, 20 млн евро будут направлены на ускорение приобретения различных типов беспилотных систем и на обучение операторов этих систем, 30 млн евро – на ускорение приобретения и разработки противодронных систем и электромагнитного боевого оборудования, 5 млн евро – на закупку пулеметов.
Еще 10 млн евро будут выделены на обновление существующих мобильных ПВО и начало поэтапной закупки мобильных ЗРК малой дальности Piorun, 20 млн евро – на оснащение солдат индивидуальным вооружением по программе современного солдата, 20 млн евро – на ускорение закупки радиостанций, 5 млн. – на восстановление возможностей противотанковых гранатометов Carl Gustaf, 10 млн. евро – на приобретение амуниции.
Остальные 10 млн евро также будут направлены на расходы, связанные с участием в европейских и международных инициативах помощи Украине, оплату закупки военной техники, которая будет передана Вооруженным силам Украины.
Данное предложение министерства будет рассмотрено на ближайшем заседании правительства.