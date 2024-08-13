На приобретение систем вооружения Минфин Литвы предлагает дополнительно выделить 130 млн евро

„Мы пользуемая полномочиями, предоставленными Законом о бюджете, и выделяем дополнительное финансирование на авансовые платежи для приобретения систем вооружения. Это позволит быстрее развивать национальную дивизию и обеспечить Литовскую армию необходимым оборудованием. В этом году мы сможем ускорить различные проекты, необходимые для национальной обороны – начать закупку беспилотников, противодронных и мобильных систем ПВО, радиостанций, вооружения и другие закупки. Также часть средств будет направлена ​​на закупку производимой в Литве и указанной Украиной недостающей военной техники“, - цитируется в сообщении министр финансов Гинтаре Скайсте.