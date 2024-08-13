2024.08.13 12:35

На приобретение систем вооружения Минфин Литвы предлагает дополнительно выделить 130 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
20 млн евро будут направлены на ускорение приобретения различных типов беспилотных систем
20 млн евро будут направлены на ускорение приобретения различных типов беспилотных систем
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Для того чтобы достичь в этом году финансирования обороны на уровне 3,2 проц. ВВП, Минфин предлагает дополнительно выделить 130 млн евро на закупку необходимых систем вооружения.

„Мы пользуемая полномочиями, предоставленными Законом о бюджете, и выделяем дополнительное финансирование на авансовые платежи для приобретения систем вооружения. Это позволит быстрее развивать национальную дивизию и обеспечить Литовскую армию необходимым оборудованием. В этом году мы сможем ускорить различные проекты, необходимые для национальной обороны – начать закупку беспилотников, противодронных и мобильных систем ПВО, радиостанций, вооружения и другие закупки. Также часть средств будет направлена ​​на закупку производимой в Литве и указанной Украиной недостающей военной техники“, - цитируется в сообщении министр финансов Гинтаре Скайсте.

Как указывает министерство, если правительство одобрит этот проект, 20 млн евро будут направлены на ускорение приобретения различных типов беспилотных систем и на обучение операторов этих систем, 30 млн евро – на ускорение приобретения и разработки противодронных систем и электромагнитного боевого оборудования, 5 млн евро – на закупку пулеметов.

Еще 10 млн евро будут выделены на обновление существующих мобильных ПВО и начало поэтапной закупки мобильных ЗРК малой дальности Piorun, 20 млн евро – на оснащение солдат индивидуальным вооружением по программе современного солдата, 20 млн евро – на ускорение закупки радиостанций, 5 млн. – на восстановление возможностей противотанковых гранатометов Carl Gustaf, 10 млн. евро – на приобретение амуниции.

Остальные 10 млн евро также будут направлены на расходы, связанные с участием в европейских и международных инициативах помощи Украине, оплату закупки военной техники, которая будет передана Вооруженным силам Украины.

Данное предложение министерства будет рассмотрено на ближайшем заседании правительства.

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