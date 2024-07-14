2024.07.14 12:13

На покушение на Трампа отреагировали литовские политики: насилия не должно быть

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Gabrielius Landsbergis
Gitanas Nausėda, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Delfi

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа осудил президент Литвы Гитанас Науседа.

,,Я осуждаю этот акт политического насилия. В демократической системе это недопустимо“, - писал он в социальной сети X.

Он пожелал Трампу здоровья, выразил поддержку семье политика.

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что осуждает покушение на Трампа.

,,Политическое насилие недопустимо, с ним нельзя мириться. Ему не должно быть места в нашем обществе“, – писала она в социальной сети X.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил поддержку экс-президенту Трампу. По его словам, надо принимать жесткие меры, чтобы подобное не повторилось.

„Этого никто не заслуживает. Надо применить меры, чтобы выборы проходили без насилия“, – писал он в социальной сети X.

Напомним, что на митинге в Пенсильвании 13 июля, в 18.15 ч. (1.15 ч. по литовскому времени) было совершено покушение на Трампа.

Позже политик подтвердил, что получил травму уха. „В меня попала пуля, она прошла через верхнюю часть правого уха“, – написал Трамп на платформе Truth Social.

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