На покушение на Трампа отреагировали литовские политики: насилия не должно быть

,,Я осуждаю этот акт политического насилия. В демократической системе это недопустимо“, - писал он в социальной сети X.

Он пожелал Трампу здоровья, выразил поддержку семье политика.

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что осуждает покушение на Трампа.

,,Политическое насилие недопустимо, с ним нельзя мириться. Ему не должно быть места в нашем обществе“, – писала она в социальной сети X.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил поддержку экс-президенту Трампу. По его словам, надо принимать жесткие меры, чтобы подобное не повторилось.

„Этого никто не заслуживает. Надо применить меры, чтобы выборы проходили без насилия“, – писал он в социальной сети X.