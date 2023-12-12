На пограничных пунктах появится исторический флаг Литвы

Это нововведение предусмотрено поправками к Закону о государственном флаге и других флагах, принятыми Сеймом во вторник, которые поддержали 116 членов Сейма, никто не был против, а 4 парламентария воздержались.

Поднятие исторического флага Витиса на пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП) будет происходить параллельно с поднятием флага Литовского государства. Он на постоянной основе будет поднят в международных аэропортах, морских и речных (внутренних водных) портах, открытых для международного судоходства, на железнодорожных станциях или рядом с автомобильными дорогами в местах, установленных постановлением Правительства, где проводятся проверки Службой охраны государственной границы, таможней и другими уполномоченными государственными учреждениями.